Nancy Grace Roman, astrónoma de la NASA con un telescopio a su nombre: “Siempre me ha interesado más la ciencia”

Nancy Grace Roman ocupa un lugar importante en la historia de la exploración espacial de Estados Unidos, que le valió tener un telescopio a su nombre. Astrónoma, investigadora y primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo dentro de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), fue una figura esencial en el desarrollo de programas científicos que transformaron la comprensión del universo.

Cómo comenzó la pasión de Nancy Grace Roman por la astronomía

“Siempre me ha interesado más la ciencia que la observación de objetos astronómicos” , escribió Roman en una autobiografía publicada por Annual Review of Astronomy and Astrophysics.

, escribió Roman en una autobiografía publicada por Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Roman dedicó su carrera a responder preguntas fundamentales sobre el universo e impulsar proyectos que cambiaron para siempre la astronomía moderna.

De acuerdo con la BBC, desde muy pequeña desarrolló un gran interés por el cielo nocturno. Nacida el 16 de mayo de 1925 en Nashville, Tennessee, pasó parte de su infancia en distintos estados de EE.UU., donde comenzó a interesarse por las estrellas y los fenómenos astronómicos.

A los 11 años, organizó un club de astronomía junto a compañeras de escuela, una señal temprana de la vocación que más tarde definiría su trayectoria profesional. Desde esa edad, Roman ya imaginaba una carrera vinculada al estudio del universo.

Los retos que enfrentó Roman para convertirse en científica

Durante su etapa escolar recibió comentarios que buscaban desalentar sus aspiraciones académicas. En su biografía recordó que una consejera educativa cuestionó su decisión de estudiar matemáticas avanzadas en lugar de optar por materias consideradas más apropiadas para las mujeres de aquella época.

Lejos de abandonar sus planes, continuó su formación y obtuvo una licenciatura en astronomía en el Swarthmore College. Posteriormente, completó un doctorado en la Universidad de Chicago en 1949.

Roman fue una figura esencial en el desarrollo de programas científicos que transformaron la comprensión del universo Revista EOS

Tras finalizar sus estudios, trabajó en el Laboratorio de Investigación Naval de EE.UU., donde desarrolló investigaciones sobre estrellas y estructuras galácticas. Su prestigio profesional creció rápidamente y, en 1959, ingresó a la NASA, donde luego se convirtió en la primera mujer en ocupar un cargo ejecutivo.

El papel de Nancy Grace Roman en el telescopio Hubble de la NASA

A lo largo de más de dos décadas en la NASA, Roman impulsó programas científicos que ampliaron el conocimiento sobre el universo.

Según la BBC, su contribución más importante estuvo vinculada al desarrollo del Telescopio Espacial Hubble, uno de los proyectos más influyentes de la historia de la astronomía moderna.

Entre otras cosas, el telescopio espacial Roman de la NASA apuntó a investigar el amanecer cósmico NASA - NASA

Durante años trabajó para conseguir respaldo científico, apoyo político y financiamiento para la iniciativa de instalar un gran observatorio astronómico fuera de la atmósfera terrestre. Gracias a ese esfuerzo, el proyecto logró avanzar hasta convertirse en realidad.

Aunque el Hubble fue lanzado en 1990, años después de su retiro, numerosos especialistas consideran que Roman fue una de las principales responsables de que la iniciativa prosperara. Por ese motivo recibió el apodo de “la madre del Hubble”.

El telescopio de la NASA que lleva su nombre

El Telescopio Espacial Nancy Grace Roman fue concebido para estudiar la energía oscura, detectar exoplanetas y analizar la estructura del universo.

Según las autoridades, la misión de despegarlo representa la continuidad de la visión científica que Roman promovió durante toda su carrera, de utilizar tecnología de vanguardia para responder preguntas sobre el origen y la evolución del cosmos.

El telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA

La científica falleció en diciembre de 2018 a los 93 años. Sin embargo, su nombre volverá a ocupar en la actualidad un lugar destacado en la exploración espacial con el lanzamiento del observatorio infrarrojo que la homenajea.

El satélite tiene previsto despegar el 30 de agosto y operará alrededor del punto de Lagrange L2 del sistema Sol-Tierra, a aproximadamente 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Desde allí trabajará en una región del espacio donde también se encuentra el Telescopio Espacial James Webb.

Como parte de las actividades previas al lanzamiento, la NASA permitió que personas de distintos países enviaran simbólicamente sus nombres al espacio para viajar almacenados en una tarjeta digital a bordo de la misión.