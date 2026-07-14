Varias editoriales demandan a Google por violación de derechos de autor

Varias editoriales, entre ellas Hachette, demandaron a Google el martes acusándolo de haber utilizado sin permiso obras protegidas por derechos de autor para entrenar sus modelos de inteligencia artificial (IA).

"La magnitud y la velocidad con las que Gemini (el modelo de IA de Google) puede crear libros y competir con autores humanos no tienen precedentes", afirman en su demanda.

La acción fue presentada en Nueva York por las editoriales Hachette Book Group, Cengage Learning, Elsevier, el escritor Scott Turow y su empresa de edición S.C.R.I.B.E.

Los querellantes acusan al gigante de las búsquedas en internet de haber "copiado en secreto millones de obras" depositadas en su biblioteca digital, Google Books, y en otros de sus servicios destinados a una "utilización limitada".

También estiman que los contenidos generados por Gemini compiten directamente con autores de obras originales.

"Gemini adapta incluso sus respuestas para imitar los elementos de estilo y las decisiones creativas de autores concretos", afirman.

Los demandantes piden al tribunal que ordene a Google poner fin a estas prácticas, así como una indemnización por daños y perjuicios, sin precisar la cifra.

Esta demanda se suma a otras recientes por violación de derechos de autor contra empresas de IA.

Varios editores —entre ellos Hachette, Cengage, Elsevier y Scott Turow— ya habían demandado a Meta en mayo ante un tribunal de Nueva York por motivos similares.