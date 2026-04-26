Varias semanas de baja para Edwards en la NBA, según ESPN

La estrella de los Minnesota Timberwolves de la NBA, Anthony Edwards, estará alejado de las canchas durante varias semanas debido a una contusión ósea y una hiperextensión en la rodilla izquierda, según informó ESPN este domingo

El sábado, justo antes del descanso, Edwards abandonó la pista durante el cuarto partido de la serie de primera ronda de playoffs de la NBA contra los Denver Nuggets

Se lesionó al caer tras un salto y fue ayudado por dos miembros del cuerpo técnico para regresar al vestuario

El escolta All-Star de 24 años no sufre ningún daño ligamentario, lo que le evita un mayor tiempo de baja, según ESPN

Pero su lesión hace incierto su regreso a las canchas esta temporada, cuyo final dependerá del recorrido de su equipo en los playoffs

Los Wolves, que han alcanzado las finales de la Conferencia Oeste en las dos últimas campañas, dominan 3-1 a los Nuggets antes del quinto partido del lunes en Colorado

La serie terminará a más tardar el sábado en un eventual séptimo encuentro

Si superan la primera ronda, los Wolves se enfrentarán a los San Antonio Spurs o a los Portland Trail Blazers en las semifinales de conferencia

Las semifinales duran aproximadamente dos semanas, antes de las finales de conferencia