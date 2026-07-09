Venezuela negocia acceso rápido a sus activos en el FMI tras el sismo

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápidamente posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, declaró este jueves la portavoz del organismo, Julie Kozack.

El gobierno de Delcy Rodríguez ha emprendido una campaña para desbloquear fondos retenidos en varios países tras los sismos.

En el caso del FMI, la presidenta interina mantuvo una conversación telefónica con la directora gerente del organismo con sede en Washington, Kristalina Georgieva, explicó la portavoz en rueda de prensa.

Venezuela cuenta con dos tipos de activos en el seno del FMI, explicó la portavoz: el denominado tramo de reservas, que es la parte de la cuota nacional que puede ser retirada inmediatamente, y los derechos especiales de giro (DEG), que son el derecho potencial a obtener monedas de libre uso de otros países miembros (como euros o dólares, por ejemplo).

"La posición del tramo de reservas de Venezuela, que es lo que han señalado que les gustaría utilizar, al 8 de julio era de casi 350 millones de dólares estadounidenses. Las tenencias de DEG de Venezuela ascienden a unos 4500 millones de dólares", detalló la portavoz.

La presidenta Rodríguez y la directora gerente del FMI "discutieron el uso de Venezuela del tramo de reservas, que proporciona una fuente de liquidez importante y fácilmente disponible, que puede movilizarse rápidamente", añadió.

El acceso de Venezuela a sus activos y derechos de préstamo en el FMI quedó bloqueado con la polémica en torno a la legitimidad del gobierno del ahora derrocado presidente Nicolás Maduro.

En abril, Caracas y el Fondo anunciaron la reanudación de sus relaciones, rotas desde 2019.

Ambas partes estaban negociando los términos del reingreso cuando sobrevino la tragedia de los dos sismos hace dos semanas, que devastaron amplias zonas del país.

Estados Unidos se convirtió en el paladín de Caracas en el seno del Fondo para acelerar las negociaciones.

El gobierno de Donald Trump, que derrocó y se llevó del país a Maduro, mantiene ahora una relación de trabajo intensa con el gobierno de Rodríguez.

La presidenta venezolana dijo que ha pedido por otro lado al rey de Inglaterra que libere el oro venezolano retenido en el banco central, valorado en 1900 millones de dólares.