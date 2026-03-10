Venezuela tumba a Nicaragua y sigue invicta en el Clásico Mundial

Con la clasificación ya en el bolsillo, Venezuela derrotó este lunes 4 a 0 a Nicaragua en Miami en su tercera victoria en el Clásico Mundial de béisbol.

La Vinotinto ya tenía el boleto asegurado a los cuartos de final por el Grupo D tras el triunfo de la República Dominicana sobre Israel unas horas antes.

Venezolanos y dominicanos, que se jugarán el primer lugar de la llave el miércoles, tienen un registro de 3-0 y ya son inalcanzables para Israel (1-2), Países Bajos (1-2) y Nicaragua (0-3).

Con mayoría entre los 27.000 aficionados de Miami, Venezuela y su estrella Ronald Acuña Jr. fueron calentando motores para los grandes duelos que les esperan.

Acuña Jr., MVP (Jugador Más Valioso) en Grandes Ligas en 2023, anotó la primera carrera del partido en la entrada inicial tras un elevado de sacrificio del joven Jackson Chourio.

El pelotero de los Bravos de Atlanta pegó después un jonrón solitario en el tercer inning y un sencillo en el quinto que permitió a Willson Contreras pasar por la registradora.

Luis Arráez, protagonista del triunfo del sábado ante Israel con dos cuadrangulares, anotó la última carrera tras otro sacrificio de Wilyer Abreu.

Anotaciones por entradas

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Venezuela 1 0 1 0 1 1 0 0 0 4 5 0

Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3