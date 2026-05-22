Ventas de armas de EE.UU. a Taiwán, en pausa por guerra en Irán, según funcionario de la Marina

El secretario interino de la Marina de Estados Unidos dijo el jueves que las ventas de armas a Taiwán están en "pausa" para garantizar que las fuerzas armadas estadounidenses cuenten con municiones suficientes para sus operaciones en Irán.

Al ser consultado en una audiencia del Congreso sobre una compra de armas por 14.000 millones de dólares de parte de Taiwán, que se encuentra paralizada, el secretario en funciones Hung Cao dijo que: "En este momento estamos haciendo una pausa para asegurarnos de que contamos con la munición que necesitamos para (la operación) Furia Épica".

"Pero solo nos estamos asegurando de tenerlo todo, luego las ventas militares al extranjero continuarán cuando la administración lo considere necesario", explicó.

El Departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre las declaraciones de Cao.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha comprometido a seguir adelante con la venta, lo que ha suscitado preocupación sobre su compromiso con el apoyo a Taiwán, territorio que China reclama como propio.

Antes de su reciente visita de Estado a China, Trump dijo que hablaría con el presidente chino, Xi Jinping, sobre la venta de armas. Esto representa un giro respecto a la posición previa de Washington de no consultar a Pekín sobre el asunto.

Posteriormente, el mandatario señaló que no había asumido ningún compromiso con Xi sobre Taiwán y que tomaría una decisión sobre la venta de armas "en un período de tiempo relativamente corto".

Estados Unidos solo reconoce a Pekín, pero, según su propia legislación, está obligado a proporcionar armas a la democracia autogobernada para su defensa.

China ha jurado tomar la isla y no ha descartado el uso de la fuerza, incrementando la presión militar en los últimos años.