Ventas de casas usadas en EE.UU. repuntan en febrero, más de lo previsto

Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos aumentaron en febrero por encima de las proyecciones de los analistas, gracias a la baja de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios.

Según los datos publicados el martes por la Federación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR), en el segundo mes del año se realizaron 4,09 millones de transacciones, en proyección anual, es decir la estimación de ventas totales en 12 meses de mantenerse las condiciones al momento de la medición.

Esto supone un aumento del 1,7% respecto a enero.

Según el consenso publicado por MarketWatch, los analistas preveían una caída del ritmo de ventas, hasta los 3,86 millones en proyección anual

"Las viviendas son cada vez más asequibles y los consumidores están receptivos", dijo el economista jefe de la NAR, Lawrence Yun, citado en el comunicado.

"Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia. Hay 6 millones de puestos de trabajo más que en 2019, pero las ventas anuales han descendido en 1 millón de unidades" desde entonces, señaló.

Las tasas de interés de las hipotecas a 30 años, las más populares en Estados Unidos, se han ido reduciendo del 8% de finales de 2023 a alrededor del 6% actual.

Sin embargo, los tipos son casi el doble de altos que los de finales de 2021.