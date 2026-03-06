Ventas minoristas bajan en enero en EE.UU., pero menos de lo previsto

El consumo de los hogares estadounidenses siguió perdiendo fuelle en enero en Estados Unidos, según datos oficiales publicados el viernes, con un retroceso de las ventas minoristas menor al que preveían los mercados.

Según el Departamento de Comercio, las ventas minoristas cayeron 0,2% en un mes, hasta 733.500 millones de US$.

Para enero, el dato es un poco mejor de lo previsto por los analistas, que esperaban una caída de 0,4% en un mes, según el consenso publicado por MarketWatch.

El período estuvo especialmente marcado por varias olas de frío que afectaron a distintas regiones del país, lo que limitó los desplazamientos y lastró las compras.

En términos interanuales, este índice, que incluye rubros como las compras en tiendas, las salidas a restaurantes o las cargas de combustible, sigue mostrando una tendencia al alza, del 3,2%.

La caída mensual, en tanto, es especialmente marcada para las compras en las tiendas de salud y cuidado personal (-3%) y en las gasolineras (-2,9%).

Las ventas de ropa, equipos electrónicos y vehículos a combustión, así como sus piezas de repuesto, también bajaron en el mes.

Por el contrario, los materiales de construcción y el mobiliario muestran una evolución positiva, al igual que las ventas en las tiendas minoristas.