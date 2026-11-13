Veronica Pomaro, madre del campeón de F1 Kimi Antonelli de 20 años contó cómo organiza sus gastos: “Fijamos un presupuesto”

Veronica Pomaro mantiene una regla para su hijo, el caméón de Fórmula 1 Kimi Antonelli: administrar sus gastos personales con un presupuesto. En una entrevista publicada por Corriere della Sera el 1 de noviembre, la madre del piloto italiano explicó cómo busca preservar los hábitos familiares frente al éxito deportivo. “Le dije: fijemos un presupuesto”, relató sobre el acuerdo que organiza el dinero disponible para sus actividades y vacaciones.

Cómo funciona el presupuesto que Veronica Pomaro acordó con Kimi Antonelli

Según contó Pomaro al diario italiano, el objetivo es que su hijo tenga claridad sobre cuánto puede gastar y conserve los pies sobre la tierra. La regla incluye una consecuencia concreta: si para agosto consumió todo el dinero previsto, tendrá que resolver por su cuenta cómo financiar sus vacaciones.

Marco Antonelli, padre del corredor, explicó que Kimi muestra poco interés por el dinero y utiliza lo que le entrega su madre. Ninguno de los dos precisó el monto del presupuesto ni su periodicidad.

Veronica identificó los autos como su principal tentación y señaló que la ropa ocupa un lugar secundario. Ella todavía participa en la elección de sus prendas y bromeó sobre las combinaciones que hace su hijo: aseguró que podría presentarse a una boda con pantalones cortos y ropa deportiva.

Los trabajos de la familia Antonelli antes del éxito en Fórmula 1

“Venimos de familias humildes, conocemos la importancia del trabajo”, afirmó Pomaro. Antes de dedicarse al equipo de competición familiar, tuvo empleos temporales en el correo italiano; recordó que, al terminar su jornada de oficina, preparaba las comidas para la escudería.

Marco también reconstruyó las exigencias económicas de su trayectoria: contó que debió pedir un préstamo bancario para disputar una carrera en Pergusa, porque necesitaba comprar un casco y pasajes aéreos. Además, trabajó como camionero. Son antecedentes que ambos vinculan con la educación de sus hijos y la continuidad de su actividad laboral.

El respaldo profesional llegó mientras Kimi todavía competía en karting. Según la biografía oficial de Mercedes, ingresó en su programa de jóvenes pilotos en abril de 2019, con 12 años. Kimi recibió la llamada de Toto Wolff mientras viajaba en auto con su padre. Ese episodio añade un hito institucional al recorrido familiar que describen sus padres.

Qué contó su madre sobre el apoyo familiar durante las dificultades

En una entrevista con La Repubblica publicada el 2 de octubre, Pomaro describió cómo acompañaron al piloto durante los momentos difíciles de 2025. Explicó que procuraron mantenerse unidos y transmitirle que debía crecer como persona, además de hacerlo como deportista.

También recordó que sus docentes le contaban que ayudaba a compañeros con dificultades: se sentaba con ellos y les explicaba los contenidos. Para su madre, esa disposición hacia otras personas forma parte del mismo carácter que conserva fuera de los circuitos.

El campeonato abre otra etapa en una trayectoria que Mercedes celebró el 11 de noviembre en sus sedes de Brackley y Brixworth. La escudería confirmó allí el primer título mundial de Antonelli, quien llegó a la F1 en 2025; en casa, según el relato de Pomaro, siguen vigentes las reglas sobre cuánto gastar y cómo organizarse.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.