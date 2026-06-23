¿Veto al rojo en la Seleção? El fantasma de la política brasileña aterriza en el Mundial

El arquero de la Seleção atajará contra Escocia el miércoles con uniforme verde y no con el rojo previsto por la FIFA. En cualquier país el cambio habría pasado desapercibido, pero no en Brasil, donde los colores del equipo nacional son motivo de una profunda disputa política.

La icónica casaca auriverde fue apropiada desde hace años por sectores conservadores afines al expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-22). Ausente de la Canarinha, el rojo, en tanto, es símbolo de la izquierda del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Antes del comienzo de la Copa del Mundo, el 11 de junio, la FIFA divulgó la indumentaria de los arqueros y jugadores de campo que cada selección utilizaría frente a sus tres rivales en la fase de grupos.

Para el cierre del Grupo C, el órgano rector del fútbol estableció que el portero de la Canarinha atajaría con un uniforme completamente rojo, distinto del negro y el rosa usados por Alisson en los juegos contra Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

Pero antes del duelo contra los escoceses en Miami, donde los pentacampeones mundiales buscarán hacer oficial su pase a dieciseisavos de final, hubo una modificación en el llamado código de partido: el rojo desapareció y dio lugar al verde.

- ¿"Veto" de la CBF? -

El portal Globo Esporte, uno de los medios deportivos más influyentes de Brasil, informó este martes que se trató de un "veto" del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Samir Xaud.

El año pasado, el directivo ya había pedido a la marca de ropa deportiva estadounidense Nike, que viste al Scratch desde 1996, la cancelación de la producción de una camiseta roja, pensada como el segundo uniforme del equipo para el torneo en Norteamérica.

"El azul, el amarillo, el verde y el blanco son los colores de nuestra bandera y son los colores que hay que respetar. Me opuse a la camiseta roja, no por motivos políticos", explicó Xaud en agosto.

En un mensaje enviado este martes a la AFP, la entidad descartó la existencia de un "veto". Aseguró que la FIFA eligió el uniforme rojo para los porteros "sin saber" que no forma parte de la colección de prendas para la Copa del Mundo.

"La FIFA establece que cada selección debe presentar cuatro opciones de camiseta de portero. Incluimos la roja como cuarta opción, pero no se ha lanzado al mercado ni figura en la colección actual de Nike", indicó la CBF.

La FIFA prefirió no comentar ante una solicitud de la AFP. Nike, por su parte, no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.

- Tema electoral -

En la web oficial de Nike no hay ninguna camiseta roja de Brasil a la venta. Apenas se comercializan la primera equipación, la clásica auriverde, y la segunda, azul, además de camisetas tradicionales blancas.

La politización de la armadura de la Seleção, cuyos porteros ya vistieron uniformes rojos hace más de una década, ha calado hondamente en el llamado país del fútbol.

Algunas personas evitan enfundarse la casaca verdeamarela para eludir ser relacionadas con el bolsonarismo; otras, de izquierda, portan gorras o prendas rojas no oficiales con el escudo de la CBF y símbolos comunistas.

En su campaña para regresar al poder en 2023 y en su actual empeño para reelegirse en las elecciones de octubre, Lula se propuso "rescatar" los colores de la bandera.

"Hay que usar los colores verde y amarillo y poner 'No bolsonarista'. Esta es una cosa que la izquierda va a tener que aprender a hacer. En el Mundial, andar de auriverde para no dejar que los colores de Brasil sean tomados por ningún fascista", dijo el mandatario en un acto público en Rio de Janeiro a principios de mes.

Lula, de 80 años, y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Bolsonaro, son los favoritos en los comicios.

Bolsonaro padre, quien acostumbraba decir que la bandera de su país "jamás será roja", cumple una condena por golpismo y está excluido de la carrera electoral.

"Hoy empieza el Mundial, y vamos a animar a Brasil. Nos vamos a poner la camiseta de Bolsonaro que ustedes llevan puesta", dijo Flávio el 12 de junio, un día antes del debut de la Canarinha, a una multitud vestida de verdeamarelo.