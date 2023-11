escuchar

Trinidad Iyecorat, una joven chilena que emigró a Francia en busca de un diferente estilo de vida, narró paso a paso las preguntas que los policías de la aduana de Estados Unidos le hicieron cuando llegó a un aeropuerto para hacer una escala y tomar el vuelo rumbo a su país natal. Sorprendida porque nada fue como se lo imaginaba, la mujer contó que jamás pensó que su ropa llamaría más la atención que sus intenciones de viaje: “Migración de Estados Unidos no es para nada como esperaba”.

La joven dio su perspectiva a través de un clip que publicó en TikTok. “Yo venía prácticamente para que me interrogaran, para que me preguntaran hasta mi tipo de sangre y me pidieran el certificado de nacimiento y alguna prueba para demostrar que no me voy a quedar en su país porque solo estoy haciendo escala acá”, dijo.

La joven chilena Trinidad Iyecorat narró las extrañas preguntas que le hicieron los policías de aduanas de Estados Unidos @triniyecorat / TikTok

Las sorpresas comenzaron con el primer filtro de migración, donde su ropa se convirtió en el centro de atención de las autoridades. “El primer policía de ida a Chile, del primer vuelo, literalmente me preguntó como cuatro veces que dónde me había comprado mi abrigo, que si mi abrigo lo había comprado en Francia, que mi abrigo no sé qué. Me habló todo el rato de mi abrigo, no me preguntó nada más”.

Su llegada a Miami fue aún más extraña, ya que de acuerdo con la joven, la autoridad que le tocó trató de persuadirla para que dejara Francia y se mudara a la nación norteamericana. “Y el segundo policía literalmente me estaba diciendo: ‘Por qué vives en Francia, vente a vivir acá, vente a vivir a Estados Unidos, aplica a esta visa, te va a ir mucho mejor que en Francia”, describió, asombrada.

¿Una trampa? Le advierten sobre una posible estrategia oculta en migraciones

Mientras una fila de personas esperaba llegar a ese filtro, el policía seguía con Iyecorat explicándole el trámite migratorio que debía seguir para cambiar su residencia. “Que me viniera para acá, que mejor migrara para Estados Unidos, que me iba a ir mucho mejor, que bla, bla, bla. Me dio información de la visa y un montón de cosas”. La creadora de contenido se mostró confundida.

Sus declaraciones causaron asombro entre sus seguidores, quienes notaron un detalle. “Yo fui la semana pasada. Pensaba que me iban a pedir hasta la hipoteca, solamente me dijo que qué iba a hacer y feliz día del pavo”; “A veces te dicen eso para que entres en confianza con ellos, lo usan como estrategia”, le advirtió una persona. En tanto que otras dijeron que su proceso había sido así por su historial: “Depende de tu registro de viajes, tu pinta y antecedentes. Eso que te dijo es para ver si caes, porque después tienen un motivo para no dejarte entrar”.

La joven respondió a algunas de las preguntas y destacó que también sospechaba que el comportamiento de los oficiales era parte de una posible trampa. A su vez, reveló la visa que le recomendaron era la J1.

¿Cuál es la visa J1 y para qué sirve?

La visa J1 está para las personas “que tengan la intención de participar en un programa aprobado con el propósito de enseñar, dar conferencias, realizar investigaciones, demostrar habilidades especiales, recibir capacitación o recibir educación”, según detalla el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).