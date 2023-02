Viajó durante tres días en ómnibus de Miami a Seattle y muestra cómo fue su experiencia

escuchar

La distancia entre Miami y Seattle es de aproximadamente 3300 millas (5250 kilómetros) y para recorrerlos por carretera es necesario contar con muchos días. Por más descabellado que parezca, un joven estudiante emprendió la aventura y conoció Estados Unidos desde un punto de vista que pocos han experimentado.

Lukas Flippo es el nombre del audaz viajero. A inicios de enero, el joven tomó su mochila y compró los pasajes de la ruta más larga de la línea de autobuses Greyhound. Desde que se decidió a emprender la travesía, utilizó su cuenta de Twitter, @FlippoLuke, para crear un larguísimo “hilo”, que fue casi un diario con el que captó la atención de los usuarios.

Una vez que terminó su recorrido de costa a costa por Estados Unidos, también compartió más detalles en una crónica para el sitio Insider: “Ver la zona rural de Estados Unidos a través de una nueva lente, [...] conocer gente con la que probablemente no me relacionaría de otro modo”, escribió en su artículo, donde además relató que no tenía nada mejor qué hacer durante sus vacaciones de principio de año.

Mucha ruta, poco descanso: un viajero que decidió recorrer EE.UU. en autob{us tuvo complicaciones para dormir durante el largo viaje @FlippoLuke / Twitter

Apenas habían pasado 15 minutos en el primer ómnibus del itinerario, cuando un pasajero que salía de Miami junto con él rumbo a Orlando se descolocó al enterarse de su destino final estaba al otro extremo del país. “Estás loco”, le dijo.

El viaje entre Miami, Florida y Seattle, Washington, duró 74 horas (más de tres días). En total, Flippo gastó US$250 dólares, lo cual resulta muy barato para la distancia que recorrió. Según un cálculo en la plataforma Google Flights, hacer el mismo trayecto en avión costaría hasta US$621 en caso de querer tomar un vuelo directo, con una duración de poco menos de seis horas, pero la mayoría de las opciones disponibles implican al menos una escala.

Debido a que la línea de transportes no tiene una ruta directa entre Miami y Seattle, el trayecto de este aventurero se dividió en seis tramos. “Cambié de autobús en Orlando, Atlanta, Nashville, Chicago, Minneapolis, Billings y Spokane”, relató. Cada una de estas escalas implicó retrasos y molestias. El joven contó que debido a esto le resultó imposible dormir. “Cada vez que el autobús hacía una parada, el conductor encendía las luces y anunciaba el nombre de la ciudad, incluso en plena noche”, narró.

Durante los tres días, el viajero pasó del clima tropical de Florida a los paisajes nevados del noroeste de Estados Unidos @FlippoLuke / Twitter

En cuanto a su propósito de conocer gente nueva en la ruta, parece no haber tenido inconvenientes. En su crónica para Insider aseguró que todos los autobuses iban casi llenos. “Tuve un compañero de asiento durante todo el viaje, hasta el último tramo, e incluso si no tenía a nadie directamente a mi lado, las conversaciones a menudo surgían a mi alrededor”.

Según las imágenes compartidas en sus redes sociales, a lo largo de la aventura atravesó varios climas. Sin embargo, admitió que los paisajes le parecieron poco atractivos para tomar fotos. “Los autobuses transitaban casi siempre por las principales carreteras interestatales. Aparte de las montañas nevadas de Montana y la niebla helada de Wyoming, no había mucho”.

Una de las preguntas más constantes de la comunidad virtual fue sobre las necesidades básicas durante el trayecto y los baños disponibles a bordo. En su descripción, reconoció: “Yo fui demasiado tímido para probarlos. Otros pasajeros no”.

A manera de conclusión de su odisea, Lukas Flippo compartió: “Tuve conversaciones increíbles con mis compañeros de viaje y conocí a gente con la que probablemente nunca habría tenido la oportunidad de conversar en un avión, tren o un viaje en auto. Los autobuses Greyhound no son en absoluto lujosos, pero me hicieron bajar el ritmo y reconocer el mundo y los paisajes que me rodeaban”.

Pese al saldo positivo, también dijo que ahora tendrá que pasar algún tiempo para que vuelva a viajar en una ruta tan larga en autobús.

Lukas Flippo es un fotógrafo y escritor que explora las comunidades rurales de Estados Unidos a través de los lugares y las personas, de acuerdo con la descripción de su propio sitio web. En su cuenta de Instagram @lukas_flippo, con poco más de 4000 seguidores, se aprecian las fotografías de sus viajes.

