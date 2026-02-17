Vicepresidente de EEUU dice que Irán no acepta algunas "líneas rojas" de Trump

Irán no ha aceptado todas las "líneas rojas" establecidas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para una solución diplomática, dijo el vicepresidente JD Vance el martes tras conversaciones en Ginebra.

"En algunos aspectos, fue bien; aceptaron reunirse más tarde. Pero en otros, quedó muy claro que el presidente ha fijado algunas líneas rojas que los iraníes aún no están dispuestos a reconocer y abordar", dijo Vance en una entrevista con Fox News.

"Vamos a seguir trabajando en ello. Pero, por supuesto, el presidente se reserva la facultad de decir cuándo considera que la diplomacia ha llegado a su fin natural", dijo Vance.

"Esperamos no llegar a ese punto, pero si lo hacemos, será decisión del presidente", advirtió.