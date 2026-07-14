Vicepresidente electo colombiano ofrece a EE.UU. colaboración para transición en Venezuela

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, ofreció este martes la colaboración del gobierno entrante a EE.UU. para facilitar una transición política en Venezuela, durante una visita de trabajo en Washington.

"Estamos aquí para brindar seguridad económica y seguridad nacional, para fortalecerlas en nuestro país y contribuir a consolidarlas también en los Estados Unidos. Para ver a Colombia como un socio estratégico, como una plataforma de democratización en Venezuela", declaró Restrepo en un evento celebrado en el Consejo Atlántico, un centro de análisis en la capital estadounidense.

"E imaginen las posibilidades que podríamos tener también para importar gas de Venezuela de una forma diferente", añadió.

Con la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella, la relación de Colombia con Venezuela, que comparten una porosa frontera de 2200 kilómetros, promete dar un vuelco, tras el mandato del izquierdista Gustavo Petro.

De la Espriella se ha declarado aliado de Trump.

Petro abanderó a nivel internacional el abandono de los hidrocarburos como fuente energética, e interrumpió hace más de un año las nuevas exploraciones petroleras.

Por su parte, Venezuela volvió a aumentar su producción tras décadas de crisis luego de la intervención militar estadounidense que derrocó a Nicolás Maduro.

Washington ha levantado las sanciones al sector petrolero y minero venezolano, y promueve el regreso al país de las inversiones internacionales.

Restrepo viajó a Estados Unidos acompañado de varios ministros entrantes, como Omar Bula, que asumirá la cartera de Relaciones Exteriores tras más de dos décadas de experiencia en puestos diplomáticos y la ONU.

"Revisaremos nuestras relaciones con otras agencias y con las organizaciones multilaterales, porque tenemos el objetivo de recortar costos, pero también de racionalizar nuestras relaciones y de ser menos dependientes de las decisiones que tomen las organizaciones multilaterales", explicó el futuro canciller.

Restrepo y los ministros entrantes de Hacienda y Comercio celebraron reuniones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tras su llegada a Washington, y el miércoles está previsto un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El presidente electo Abelardo de la Espriella, de 47 años, asume el cargo el 7 de agosto, aunque la polémica por la transición con Petro mantiene al país en tensión.

El mandatario saliente no reconoce formalmente la victoria del político conservador, y De la Espriella ha indicado que está dispuesto a asumir el cargo en una instalación militar, aunque la ley establece que debe ser ante el Congreso en Bogotá.