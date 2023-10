escuchar

Una joven orca identificada como ‘Frosty’ fue vista acompañada de su madre y el resto de la manada en plena caza de elefantes y leones marinos en California. Registrada con la serie CA216C1, el espectacular cetáceo tiene aproximadamente cuatro años, según los investigadores, y ya había sido visto en la misma zona. La particularidad del animal es el color de su piel, que es como blanquecino, posiblemente derivado de leucismo o de un síndrome llamado Chediak-Higashi.

El asombroso encuentro ocurrió el 15 de octubre, de acuerdo con una publicación de la organización Monterey Bay Whale Watch en Facebook. La peculiar condición de Frosty la hace aún más especial. Una de las últimas veces que la vieron fue en abril de este año y causó la misma sorpresa. A diferencia del albinismo, en el leucismo los ojos de los animales mantienen su color normal “y tampoco son más sensibles a la luz del sol, ya que no tienen una carencia completa de melanina (la encargada de protegerlos de la radiación)”, indica el sitio web del proyecto de Improve Veterinary Education, en Portugal.

Frosty es una joven orca que tendría una extraña condición Monterey Bay Whale Watch / Facebook

La madre de Frosty nadaba cerca de su cría, acompañada de otras orcas. “Las ballenas cazaron a una foca elefante (también conocida como elefante marino) y por lo menos a un león marino de California, y compartieron las presas”, contó la agencia de viajes y excursiones a través de la publicación. “La última vez que Frosty y su mamá estuvieron en la Bahía de Monterey, también estaban con los CA140B. Frosty tiene aproximadamente cuatro años y nació en julio o agosto de 2019. ¡Qué encuentro tan increíble y raro!”.

La pequeña orca tiene una condición especial en la piel Monterey Bay Whale Watch / Facebook

De acuerdo con la publicación, la condición de la piel de la joven ballena no es única en ella; sin embargo, aún no se ha determinado si tiene leucismo o el síndrome Chediak-Higashi. Este último se ha documentado antes en orcas, “pero no podemos decir con un 100% de certeza qué caso se aplica a Frosty”, indica la publicación, que recibió decenas de comentarios positivos. “Wow, grandiosas fotos, gracias por compartirlas”; “Mamífero muy inteligente, con un bebé a cuestas. Fotos tan impresionantes”; “Ok, ¡ahora quiero volver! Qué espectacular”, fueron algunos de ellos.

Aproximadamente unas 150 personas fueron testigos de la presencia de la orca en la Bahía de Monterey. “Desplázate hasta la tercera foto para ver cuán similares son las aletas dorsales de Frosty y su madre (CA216C), además de sus enormes parches en los ojos. La última es de Colleen Talty, del CA216C cazando un león marino”, explicaron los organizadores del tour.

Monterey Bay Whale Watch es una organización que organiza viajes para ver a las ballenas en libertad, todos dirigidos y contados por biólogos marinos, cuya misión es recopilar datos, educar y propiciar la conservación de la vida silvestre en la Bahía de Monterey, según describen en su sitio web: “Llevamos más de 30 años estudiando a las orcas y hemos trabajado con Netflix, NatGeo, BBC y AppleTV en múltiples documentales”.

