Vinícius "vive una fase increíble", dice Rayan antes del cruce de Brasil ante Japón

Rayan, joven atacante de Brasil en el Mundial, aplaudió este viernes el momento "increíble" de su compañero Vinícius Júnior con el equipo de Carlo Ancelotti, que el próximo lunes enfrentará a Japón en los 16avos de final.

Vinícius marcó en los tres partidos de la primera fase y suma cuatro goles en el torneo, en contraste con una temporada complicada en el Real Madrid.

"Es un jugador muy importante para nosotros. Está viviendo una fase increíble", dijo Rayan.

El delantero del Bournemouth inglés, de 19 años, resaltó en rueda de prensa el liderazgo de futbolistas como Vini para ayudar a su adaptación en el equipo nacional.

"Él, Matheus Cunha, Neymar, los tipos que están ahí al frente me están ayudando mucho", declaró.

Rayan fue titular en el triunfo 3-0 de Brasil ante Escocia en el cierre del Grupo C y dio la asistencia en el primero de los dos goles de Vini en ese compromiso.

Había ingresado como suplente en el partido anterior contra Haití, en lugar del lesionado Raphinha, una victoria de la Canarinha con idéntico marcador.

No se atormenta con la búsqueda de su primer gol.

"El gol va a salir con naturalidad. Yo trabajo en pro del equipo", dijo Rayan. "Cuando salga, va a ser especial".

Sobre Japón, el atacante comentó que se trataba de un rival "muy calificado".

"En la fase de grupos tú puedes corregir cualquier error, pero ahora es matar o morir", declaró.