Vinimos "a ganarlo nuevamente", dijo Enzo Fernández tras la remontada argentina frente a Egipto

"Ya pasaron cuatro años de Qatar y lo que vinimos a hacer es a representar a nuestro país en un mundial y ganarlo nuevamente", dijo el martes el argentino Enzo Fernández tras una memorable remontada 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial.

"Tenemos un grupo fenomenal que nunca se da por vencido más allá de las adversidades", señaló el volante del Chelsea, quien marcó el tercer gol que dio vuelta la serie en Atlanta.

"Venía anhelando ese gol hace tres años", aseguró.

El DT argentino Lionel Scaloni no pudo dar declaraciones por la emoción y las lágrimas que le invadieron el rostro.

"No puedo por la emoción", alcanzó a decir a la televisión argentina antes de pedir perdón al entrevistador y retirarse.

Su asistente, Roberto "el Ratón" Ayala, empapado en lágrimas dijo que los integrantes del seleccionado albiceleste "no se cansan, van por más y son capaces de hacer estas cosas", tras ir perdiendo 2-0 hasta el minuto 79.

Es "muy difícil lo que hemos hecho esta noche", aseguró el delantero Lautaro Martínez. Es un partido que "va a quedar para el recuerdo", sostuvo el artillero del Inter de Milán.

Martínez destacó que "Argentina demostró mucho carácter" y personalidad durante el partido y habló de la importancia de esta remontada para el astro Lionel Messi, que lloró de la emoción tras el duelo.

"Se lo merece por lo que es él, por lo que brinda, porque es el último Mundial y porque en nuestro día nosotros podemos acompañar y dar lo mejor siempre", agregó.

Julián Álvarez, titular este martes en la punta del ataque, también rindió homenaje a Messi.

"Le agradecemos por todo lo que hace por nosotros (...) Es una leyenda, el mejor jugador del mundo de la historia", dijo el ariete del Atlético de Madrid.

Argentina enfrentará en los cuartos de final al ganador del cotejo entre Suiza y Colombia, previsto este martes en Vancouver (20.00 GMT).