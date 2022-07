Vio una invasión de lobos marinos y los domó con una actitud que sorprendió a todos: “¿Aquaman?”

No cabe duda que las redes sociales cada vez muestran más sucesos inesperados y este fue uno de ellos. Un hombre sorprendió con sus habilidades de comunicación marina y se hizo viral en TikTok. Fue tanto su alcance que lo apodaron el Aquaman chileno, ya que interactuó de una manera muy natural con un gran grupo de lobos marinos. Esta es la historia que recorre el mundo por la peculiar conexión que tuvo el sujeto con estos animales.

Y es que todo fue a raíz de una invasión cetácea que ocurrió en el sector de la calzada Caleta Antofagasta, en Chile, el pasado 25 de abril. Al parecer los mamíferos querían pasar tiempo en sociedad y se instalaron en todos lados: el pavimento, las bancas y varios otros espacios ubicados frente a la playa. Eso originó un poco de miedo entre los visitantes, pero nada que el nuevo Aquaman no pudiera solucionar.

El Aquaman chileno logra domar a un grupo de lobos marinos

Las autoridades intentaron de todo para hacer que los lobos marinos volvieran al mar, pero los intentos fueron inútiles porque los cetáceos permanecían postrados en la calle. Un hombre se percató de la situación y quiso ayudar no solo a los turistas, sino también a los propios animalitos para evitar que fueran lastimados en medio de las maniobras.

El video de esta increíble acción fue captado y publicado en TikTok por el usuario @alex_matatanclown, quien se dedicó a describir cada paso y estrategia que usó el sujeto para ahuyentar a los lobos. Según Alex, el héroe de la tarde se llama Luisito y su impresión fue tan grande que decidió mostrar sus dotes a los millones de usuarios que tiene TikTok.

Un hombre se volvió viral por su habilidad para comunicarse con lobos marinos

Las imágenes muestran a un Luisito explicándole a los animales marinos que podían tomar el sol en las rocas, no en el espacio público para humanos. En resumen, les daba indicaciones con voz firme, y a través de aplausos y sonidos; aunque, claro, no con un tono tan fuerte para no asustarlos.

El video del Aquaman chileno

En las grabaciones, se observa el momento en que un hombre, de cabello largo y sin camisa, comienza orquestar a los animales para indicarles que regresen al agua. Lo más impactante fue que parecía que sí lograba comunicarse con ellos y que entendían todo lo que quería decirles, dado que en cuanto él les señaló a dónde debían volver, ellos lo obedecieron.

Estos clips generaron millones de reproducciones en conjunto y también miles de comentarios de usuarios que aplaudieron la acción. No obstante, también recalcaron que el Luisito Aquaman en realidad se encontraba bajo el influjo del alcohol o alguna droga, tanto por su apariencia física como por las actitudes que tomó hacia los animalitos y consideraron que “no era normal”.

Pese a ello, la mayoría aplaudió que haya decidido tomar las riendas de la situación e incluso lo defendieron bajo el argumento de que no había ingerido ninguna sustancia, sino que se trataba de una conexión real. Y es que fue gracias a esto último que se le apodó Aquaman, ya que además de tener cabello largo y rizado, pudo domar a este grupo de mamíferos.