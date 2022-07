Es azafato de una low cost y recomienda qué no comprar nunca adentro del avión: “Llevaría el mío”

La aerolínea irlandesa Ryanair, famosa en Europa por vender vuelos a bajo costo, se recupera en ganancias con las ventas a bordo y esta dinámica ha sido compartida por un azafato. Pero no solo ofrecen snacks o bebidas como en la mayoría de los aviones, también venden cosméticos de marcas reconocidas y hasta tecnología para tener una mejor experiencia.

The Mirror publicó recientemente las revelaciones del empleado, quien explicó que los asistentes del avión son incentivados a agotar todos los productos del carrito para acceder a un bono de hasta 660 dólares al mes. Una labor que parece complicada ante los altos costos de los productos dentro de las aeronaves. Entre el menú de curiosidades, la aerolínea ofrece un trípode para sostener un dispositivo móvil a la altura de los ojos, audífonos inalámbricos, audífonos con motivos divertidos para los niños, humectante de labios de Elizabeth Arden, rutinas completas para el cuidado de la piel, pulseras, lentes de sol y hasta llaveros.

Empleados de una aerolínea low cost en Europa han compartido sus secretos sobre qué es lo mejor para elegir en el menú de comida (Foto: Pixabay)

El azafato también aportó algunas recomendaciones para los viajeros indecisos: “El café y el chocolate caliente en realidad son bastante buenos, particularmente el café”, dijo. Pero desaconseja comprar barras de chocolate, como el Twix, cuyo precio es triplicado: “Pagas 2,25 libras (el equivalente a 2,69 dólares) por un Twix. Yo no compraría eso. Me llevaría el mío”.

Agotar los productos del carrito no es una misión sencilla, especialmente en vuelos cortos cuando los pasajeros no acostumbran a solicitar snacks y, de acuerdo con sus declaraciones, los miembros de la tripulación que vuelan en la tarde tienen menos oportunidad de ganarse el bono: “Ryanair abastece el bar a primera hora de la mañana, por lo que tarde tienes lo que queda. El bar estaba vacío cuando subí”. Un carrito vacío se volvió un problema hace unas semanas, cuando el empleado fue increpado por una mujer que exigió comida para sus hijos y él no tenía cómo proveer: “Ella dijo que era ‘inútil’, que era ‘mi culpa’ que sus hijos se quedaran sin comer esa noche”.

Otros secretos que compartieron empleados de Ryanair al mismo medio tienen que ver con las incidencias durante un vuelo. Por ejemplo, un piloto reveló una estrategia que ejecutan desde cabina cuando algún conflicto con los pasajeros ha escalado demasiado rápido y los empleados sufren para contenerlo: “A veces, si los pasajeros están molestos, la tripulación de cabina nos pide que encendamos las señales del cinturón de seguridad como si hubiera turbulencia, solo para que todos se sienten y la tripulación de cabina pueda relajarse”. Los vuelos problemáticos, apunta, suelen suceder en verano y especialmente en los provenientes de islas griegas y españolas.

Empleados de Ryanair revelaron la estrategia que implementan desde cabina para tranquilizar los ánimos durante un conflicto con los pasajeros (Foto: Archivo)

Ryanair ha sido tema de conversación en las últimas semanas y no por los secretos revelados, sino que la aerolínea anticipó el fin de los vuelos a bajo costo debido al alza en el precio de los combustibles y a la carga ambiental que generan los desplazamientos. “No creo que viajar en avión sea sostenible a medio plazo con una tarifa media de 40 euros. Es demasiado barato”, dijo Michael O’Leary, director de la aerolínea, pero no prevén que el aumento sea considerable.