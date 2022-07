Le negaron su pedido porque el restaurante había cerrado, pero tomó una decisión que descolocó a todos

No cabe duda que las redes sociales muestran historias cada vez más inesperadas y actitudes muy poco comunes por parte de las personas. Se decía que los latinoamericanos eran de las comunidades más atrevidas, pero circula por internet un video que muestra que los estadounidenses no se quedan atrás y que también están dispuestos a protagonizar las principales páginas de las plataformas digitales con sus locuras. En esta ocasión, una mujer subió por la ventanilla de un autoservicio de McDonald’s con el objetivo de prepararse ella misma su comida. Con vestido y zapatos de tacón, entró al establecimiento y tomó una alocada decisión.

En realidad no se tiene mucho contexto acerca de la situación, ya que en el video se detalla muy poco. La cadena Univision compartió algunos datos claves para entender lo que ocurrió en esa grabación que ya recorre las páginas de los usuarios de las redes. Al parecer, el clip fue tomado por la empleada de esta empresa de comida rápida en una sucursal de Tuscaloosa, Alabama.

Todo habría comenzado cuando la joven y su hermano acudieron a comprar un par de snacks, pero se dieron cuenta de que el local había cerrado antes de tiempo. Los empleados dejaron de tomar los pedidos de sus clientes en el área de autoservicio debido a que ya no tenían guantes, los cuales son necesarios para preparar los alimentos.

Una mujer saltó la barda de un McDonald's para prepararse su propio pedido

Pero la estadounidense y su hermano no se iban a quedar con las ganas de una hamburguesa y una soda bien fría, así que ella hizo lo inesperado. Después de una plática con los trabajadores, les dijo que ella misma entraría a preparar su comida para que ellos no tuviesen que trabajar sin guantes. Es decir, que los empleados le negaron el servicio para que sus alimentos no tuvieran ningún riesgo al haber sido preparados sin precauciones y la solución que ella encontró fue prepararlos por sí sola.

Amenazó con entrar a la cocina, pero nadie le creyó. No se esperaron que fuera tan atrevida y saltara por la ventanilla hacia donde ellos estaban. A pesar de tener vestido y unos zapatos para nada cómodos, hizo la maniobra en medio de los gritos de sorpresa por parte de los trabajadores. “No, no, no, no”, exclamó la persona que grababa el video, como signo de incredulidad.

En la grabación, se observa que le dice al gerente del lugar que le enseñe a preparar su comida, mientras que todos la graban y se ríen de ella, todavía atónitos por lo que acababa de suceder. La chica se mostró muy amable y simpática con todas las personas que estaban en la cocina, pero estas le pedían que se retirara porque podría meterse en problemas al haber irrumpido en una propiedad privada.

Los empleados la miraban con cara de sorpresa porque no podían creer lo que acaba de suceder Univision

“Pero ustedes me dejaron pasar”, dijo la joven. Y es que realmente fue así, los empleados únicamente se sorprendieron por lo que había hecho al saltar por la ventana, pero nunca le impidieron el paso. Finalmente, todo quedó en una experiencia divertida, porque minutos después llegó el hermano de la mujer al establecimiento (aunque él entró por la puerta) y los dos se retiraron juntos del sitio. Los trabajadores decidieron tomarlo como algo chistoso y no llamaron a la policía.