Así se puede tramitar la identificación Real ID en Virginia: requisitos, citas y costos

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Virginia comenzó a emitir las licencias de conducir y tarjetas de identificación seguras para cumplir con la ley Real ID desde 2018. La legislación, aprobada en 2005 por el Congreso de EE.UU., dispuso estándares federales para la producción de los documentos oficiales de cada entidad, con el objetivo de combatir el terrorismo, el robo de identidad y otros delitos.

A un año de que llegue la fecha límite para obtenerla, el DMV invita a los residentes a evitar las aglomeraciones y solicitar una tarjeta antes del 7 de mayo de 2025. Desde ese día, los residentes de Virginia que quieran abordar un vuelo nacional deberán tener una licencia o identificación que cumpla con la norma u otra forma de identificación aceptada a nivel federal, como un pasaporte estadounidense.

Los residentes de Virginia que quieran abordar un avión para un vuelo nacional necesitarán una tarjeta que cumpla con la normativa Real ID u otro documento autorizado Facebook VirginiaDMV

Cómo obtener una Real ID en Virginia: requisitos y documentos

El proceso para obtener una identificación que cumpla con la legislación federal requiere que todos los solicitantes, incluidos los titulares actuales de credenciales estándar, se presenten en persona en una oficina para proporcionar documentación física de:

Identidad, como: pasaporte estadounidense vigente o certificado de nacimiento estadounidense.

Presencia legal, por ejemplo: pasaporte estadounidense vigente o certificado de nacimiento estadounidense.

Número de Seguro Social, como: tarjeta de Seguro Social o formulario W-2.

Residencia en el estado (se requieren dos comprobantes), por ejemplo: facturas de servicios públicos, estados de cuenta de hipotecas, licencia de conducir de Virginia que muestre la dirección residencial actual.

Prueba de cualquier cambio de nombre, como: certificados de matrimonio o decretos de divorcio.

El DMV explica que todos los documentos deben ser originales y estarán sujetos a verificación. Asimismo, no se aceptarán documentos temporales ni fotocopias. El departamento también advierte que cualquier sitio web que afirme escanear y cargar previamente los papeles no está afiliado a ellos. “Los clientes no deben enviar imágenes de documentos personales a dichos sitios web, ya que no se enviarán al DMV y podrían usarse con fines fraudulentos”, agrega.

Todos los solicitantes de una identificación Real ID se deben presentar en persona en una oficina del DMV para proporcionar documentación Facebook VirginiaDMV

Los usuarios del DMV pueden reemplazar o renovar una licencia de conducir o tarjeta de identificación por una que cumpla con la Real ID de dos formas: iniciar la solicitud en línea antes de la visita o completar la solicitud en papel en un centro de atención al cliente. Los solicitantes por primera vez pueden elegir que su tarjeta cumpla con la norma federal al momento de presentar la solicitud.

Cómo se ve una Real ID de Virginia y cuánto cuesta

Una Real ID es una versión opcional y mejorada de la licencia de conducir o tarjeta de identificación. Tienen el mismo aspecto que las tarjetas emitidas antes del 1º de octubre de 2018, excepto que llevan como distintivo un círculo negro con una estrella en la esquina superior derecha, mientras que las tradicionales, que no cumplen con la legislación, muestran “Se aplican límites federales” en el frente.

Las tarjetas Real ID de virginia llevan como distintivo un círculo negro con una estrella en la esquina superior derecha army.mil

El costo de una Real ID es de 10 dólares, más el costo de la licencia de conducir o la tarjeta de identificación que se solicita.

Tarifas de licencias y tarjetas de identificación en Virginia:

Solo licencia de conducir (US$4 por año): (mínimo US$20) US$32.

Licencia de conducir temporal por 90 días: US$10.

Licencia de conducir comercial: US$8 por año, mínimo US$20.

Reemplazo de licencia de conducir, tarjeta de privilegio de conducir, licencia de motocicleta o CDL: US$20.

Identificación con fotografía: US$2 por año (mínimo US$10; máximo US$16).

