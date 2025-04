La dura realidad que enfrentan los residentes de Nueva Jersey ante la fecha límite de Real ID

Se acerca la fecha límite para obtener la identificación Real ID, pero los residentes de Nueva Jersey no consiguen turnos para hacerlo. Desde el próximo 7 de mayo de 2025 será un requisito federal, pero no el único, para poder abordar vuelos comerciales o ingresar a instalaciones gubernamentales.

Los residentes de Nueva Jersey advierten que no pueden obtener su Real ID

La Real ID es una credencial que cumple con los estándares de seguridad federal establecidos por la Ley de Real ID de 2005. Si bien fue dictada hace dos décadas, recién a partir del 7 de mayo será necesaria, si no se tiene otra forma de identificación aceptable, para poder viajar en avión o entrar en edificios federales.

Nueva Jersey no tiene citas para obtener la Real ID Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

A pesar de la fecha límite, diferentes personas advirtieron en la red social X que en el Estado Jardín no se consiguen citas para realizar el trámite. “Nadie en Nueva Jersey puede obtener una cita para una Real ID”, posteó una usuaria, mientras que otro cuestionó: “¿Por qué Nueva Jersey no utiliza simplemente las 5000 citas que tiene para la renovación de licencias para las solicitudes de Real ID?"

Según informó Fox News, al comunicarse con el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey (NJDMV, por sus siglas en inglés) para verificar las citas, respondió un contestador automático que apuntó: “Como se ha visto en estados de todo el país, la demanda de Real ID ahora es extraordinariamente alta antes del inicio de la aplicación federal en mayo”.

Desde el departamento local aseguraron que cada día hábil desde las 7 hs se suman 3000 turnos nuevos para actualizar la Real ID y aclararon: “La próxima fecha de entrada en vigor es más relevante para aquellos habitantes de Nueva Jersey que planean viajar dentro del país a corto plazo y no cuentan con un tipo de identificación que cumpla con los requisitos federales de identificación real”.

Sin embargo, los usuarios de la entidad señalaron que es imposible conseguir un turno para hacer el trámite y remarcaron haber ingresado en diferentes ocasiones al portal sin éxito.

Las licencias e identificaciones que cumplen con la Real ID tienen un distintivo para identificarlas visualmente N.J. Motor Vehicle Commission

En declaraciones a Fox News, el portavoz del Departamento de Vehículos aseguró que hasta el pasado lunes 14 de abril se habían emitido 1.381.916 licencias e identificaciones que cumplen con las normas de la Ley Real ID.

“El NJMVC está procesando un número récord de transacciones en persona, especialmente de Real ID, y continuamos evaluando nuestras operaciones y capacidad cada semana, buscando agregar tantas citas para Real ID como sea posible”, remarcó el vocero.

¿Por qué es necesaria la Real ID?

La norma de Real ID fue diseñada tras los atentados a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001 y busca establecer un estándar nacional para documentos de identificación, con protocolos más robustos para licencias de conducir y tarjetas de identificación.

La Real ID es necesaria para abordar vuelos nacionales Freepik

El objetivo final es fortalecer la seguridad nacional. Si bien no será obligatoria para todas las actividades, la Real ID será necesaria para los siguientes casos:

Abordar vuelos comerciales dentro de Estados Unidos.

Ingresar a departamentos del gobierno federal.

Acceder a plantas de energía nuclear.

¿Qué pasa si no logro tramitar mi Real ID?

A partir de la fecha límite, las identificaciones que no cumplan con la Real ID no serán aceptadas para abordar vuelos domésticos ni para ingresar a ciertos edificios federales. Sin embargo, no es el único documento aceptable, ya que en caso de tener que viajar dentro del país también se puede presentar un pasaporte válido u otra forma de identificación aprobada por el gobierno federal.

Las personas que no hayan logrado tramitar la Real ID no podrán subir a vuelos nacionales o ingresar a edificios federales Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos

De acuerdo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), los pasajeros que presenten una identificación emitida por el estado que no cumpla con la Ley Real ID y que no tengan otra alternativa aceptable —como el pasaporte— podrían enfrentar demoras, controles adicionales y hasta no ser admitidos en el punto de control de seguridad.