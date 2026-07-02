A partir del 3 de julio: el DMV y el Uscis cerrarán oficinas por 24 horas en EE.UU.

Las personas que tengan turnos para trámites de gestiones migratorias o licencias de conducir deberán reprogramarlos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y numerosas dependencias del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos permanecerán cerrados el viernes 3 de julio debido a la observancia federal por el Día de la Independencia.

Por qué cierran el Uscis y algunos DMV el 3 de julio en EE.UU.

La interrupción de actividades alcanzará a distintas agencias gubernamentales y obligará a miles de ciudadanos a reprogramar citas vinculadas con residencia permanente, permisos de trabajo, documentación vehicular y otras gestiones presenciales.

Tanto el Uscis como el DMV permanecerán cerrados este 3 de julio en EE.UU. Fotomontaje editado con IA / Uscis /

Este año, el Día de la Independencia cae sábado. Como ocurre cuando una fecha federal coincide con el fin de semana, la observancia oficial fue trasladada al día hábil anterior, osea el viernes 3 de julio. La medida impactará en organismos federales, estatales y locales que suspenderán la atención al público durante toda la jornada.

Los servicios de licencias y registros vehiculares dependen de cada estado o jurisdicción, por lo que los horarios pueden variar.

En Florida, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) informó mediante un comunicado que sus dependencias estatales permanecerán sin atención al público durante esa jornada. Medidas similares fueron anunciadas por el organismo en otras jurisdicciones, como el Distrito de Columbia y Utah.

El DMV también recordó que algunas gestiones continúan disponibles a través de internet y aclaró que determinados servicios son administrados por oficinas locales, por lo que la disponibilidad puede variar según el condado.

Por su parte, el Uscis aplicará el cierre en todas sus oficinas del país norteamericano por tratarse de una agencia federal.

Trámites presenciales del Uscis y del DMV afectados por el feriado del 4 de julio

Las personas que tengan citas asignadas deberán consultar los canales oficiales de cada organismo para conocer posibles reprogramaciones o modificaciones.

En el caso del Uscis, la suspensión alcanzará entrevistas de naturalización, ceremonias de ciudadanía, toma de datos biométricos y otros procedimientos que requieren la presencia física del solicitante.

Por su parte, quienes necesiten gestionar licencias de conducir, tarjetas de identificación estatales, títulos de propiedad o registros vehiculares deberán esperar hasta la reapertura de las dependencias correspondientes.

También podrían verse afectadas consultas presenciales relacionadas con expedientes en curso, entrega de documentación y asistencia personalizada en ventanilla.

En el caso del Uscis, la suspensión alcanzará entrevistas de naturalización, ceremonias de ciudadanía, toma de datos biométricos y otros procedimientos que requieren la presencia física del solicitante Archivo

Servicios online del Uscis y los DMV que seguirán disponibles durante el feriado

Aunque las sedes físicas permanecerán cerradas, varias herramientas digitales continuarán operativas.

El Uscis permite revisar el estado de determinados casos, actualizar información personal, acceder a notificaciones electrónicas y administrar cuentas vinculadas con solicitudes migratorias a través de sus plataformas en línea.

De manera similar, numerosos estados ofrecen servicios digitales para renovar registros, consultar información vehicular, descargar documentación y programar futuras citas.

Sin embargo, cualquier gestión que requiera entrevistas, fotografías, captura de datos biométricos o validación presencial deberá esperar hasta la reanudación normal de actividades.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

4 de julio en Estados Unidos: qué se conmemora y cómo impacta en los servicios

La fecha recuerda la aprobación de la Declaración de Independencia en 1776, hecho que marcó el nacimiento de Estados Unidos como nación soberana.

Cada año, millones de personas participan de desfiles, espectáculos de fuegos artificiales, ceremonias patrióticas, conciertos y reuniones familiares para conmemorar uno de los eventos más importantes de la historia del país norteamericano.

La celebración también suele generar modificaciones en el funcionamiento de organismos públicos, bancos, tribunales y otros servicios que adaptan sus cronogramas durante el fin de semana festivo.

Cada año, millones de personas participan de desfiles y espectáculos de fuegos artificiales por el Día de la Independencia en EE.UU. (AP Foto/Stephanie Scarbrough, Archivo) Stephanie Scarbrough - AP

Cuándo reabren las oficinas del Uscis y los DMV tras el feriado federal

Una vez finalizada la observancia federal, cada organismo retomará sus actividades de acuerdo con sus calendarios habituales.

Por ese motivo, quienes necesiten realizar trámites presenciales deberían verificar con anticipación la disponibilidad de turnos, los horarios de reapertura y los requisitos específicos de la dependencia que corresponda a su caso.