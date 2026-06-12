Actualización del sistema del DMV: emiten una alerta por servicio fuera de línea del 3 al 5 de julio

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Oregon anunció recientemente una interrupción temporal de todos sus servicios digitales y de autoservicio del 3 al 5 de julio. Esta medida se debe a tareas de mantenimiento.

La oficina del DMV de Oregon en línea estará fuera de servicio del 3 al 5 de julio

A través de un anuncio en su página web oficial, el DMV informó que interrumpirá sus servicios en línea y los trámites de autoservicio, lo que incluye DMV2U y los quioscos Express, del 3 al 5 de julio.

La oficina del DMV de Oregón anunció que interrumpirá sus servicios en línea, lo que incluye DMV2U y los quioscos exprés DMV Oregon

En concreto, forma parte de las actividades planificadas por una actualización necesaria del sistema informático central, según la agencia.

“Nuestro sistema informático requiere actualizaciones periódicas para mantener y mejorar nuestro servicio a los clientes”, declaró Amy Joyce, administradora del DMV de Oregón. En esa línea, recomendó a los usuarios que tengan en cuenta este dato para poder avanzar con sus trámites.

“Comprendemos que esto causará inconvenientes, por lo que les informamos con anticipación para que puedan planificar y completar las transacciones necesarias antes del fin de semana de transición”, agregó.

Detalles de la actualización que realizará el DMV de Oregon

En el comunicado, la agencia señaló que el sistema OLIVR (Emisión de Licencias y Registro de Vehículos) entró en funcionamiento en enero de 2019. En aquel entonces, reemplazó una herramienta que tenía 50 años de antigüedad.

La tecnología, según las autoridades, permitió a la agencia ser “mucho más eficiente”. Además, introdujo DMV2U, una plataforma que ofrece varias opciones de autoservicio en línea para clientes y socios comerciales.

El DMV de Oregon instó a los usuarios a que planifiquen con antelación sus trámites para evitar problemas durante la interrupción de los servicios en línea Freepik

Actualmente, DMV2U ofrece más de 30 trámites en línea. Por su parte, los quioscos Express se introdujeron en 2025, con 10 máquinas ubicadas en tiendas Fred Meyer desde Portland hasta Medford y Bend.

Estos permiten renovar, reemplazar e imprimir la tarjeta y las calcomanías de registro vehicular, así como obtener una copia del registro. En este escenario, según la agencia, el trabajo sobre OLIVR ayudará a mantener al día el software.

Cómo utilizar el sistema en línea del DMV para renovar o reemplazar licencias de conducir

A través del DMV2U, la agencia encargada de regular el tránsito en Oregon ofrece un recurso para renovar o reemplazar licencias de conducir en línea. Para hacerlo, el usuario debe ingresar al sitio web y seleccionar el trámite que desea realizar.

Cómo utilizar el sistema en línea del DMV de Oregón

Una vez en este apartado, la persona tiene que completar los campos requeridos con su información. Es importante tener en cuenta que para realizar el trámite por internet se debe presentar lo siguiente:

Fotografía: la foto en el archivo del DMV debe tener menos de nueve años.

la foto en el archivo del DMV debe tener menos de nueve años. Edad: el solicitante tiene 64 años o menos al momento de la expiración; las personas de 65 años o más deben acudir a una oficina para un examen de la vista.

el solicitante tiene al momento de la expiración; las personas de 65 años o más deben acudir a una oficina para un examen de la vista. Estado de la licencia: el permiso no está suspendido, cancelado ni revocado en Oregon u otro estado.

el permiso no está suspendido, cancelado ni revocado en Oregon u otro estado. Sin cambios mayores: la persona no desea agregar o quitar restricciones o endosos, ni cambiar a una Real ID.

Para completar el trámite, la persona tiene que pagar la tarifa correspondiente mediante el uso de una tarjeta de débito, crédito o a través de una transferencia bancaria.

Al finalizar, el peticionario recibirá un recibo en línea que demuestra que sus privilegios de conducir son válidos mientras espera la tarjeta física.