Uscis actualiza cierres de oficinas en junio y julio: cómo revisar si tu cita migratoria sigue en pie hoy

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) difundió una actualización sobre cierres temporales, cambios de ubicación y ajustes operativos que pueden afectar a personas con citas migratorias programadas. La agencia recordó que la situación de sus oficinas puede modificarse por cuestiones climáticas, problemas en las instalaciones o trabajos de mantenimiento.

Oficinas afectadas y cambios operativos de Uscis

A través de su sitio web oficial, el organismo migratorio actualiza periódicamente sobre el cierre de sus oficinas y los cambios en sus horarios de operación.

Si una oficina local o internacional cierra el día de la entrevista programada, Uscis reprogramará la cita automáticamente lo antes posible Facebook Uscis

A finales de junio se reportaron cierres y cambios operativos en:

California : la oficina local de Los Ángeles permanecerá cerrada los días 25 y 26 de junio , así como el 2 y 10 de julio , debido a problemas en las instalaciones.

: la oficina local de permanecerá cerrada los días , así como el , debido a problemas en las instalaciones. Oklahoma: tanto la oficina local como el Centro de Soporte de Solicitudes (ASC, por sus siglas en inglés) de Oklahoma City están cerrados el 25 de junio por problemas en las instalaciones.

Además, en Virginia, la Oficina de Asilo de Arlington cerrará del 15 al 21 de julio por problemas en las instalaciones. Por otro lado, en Utah, el ASC de Salt Lake City se trasladará a una nueva ubicación a mediados de agosto en 350 S. Main St.

Cómo verificar si una cita migratoria sigue vigente

El organismo recomienda consultar la sección de cierres de oficinas antes de salir hacia una cita. Allí se publican las actualizaciones relacionadas con oficinas locales, centros biométricos y dependencias de asilo.

Otra alternativa es utilizar las herramientas digitales de Uscis. Las personas que cuentan con un número de recibo pueden revisar el estatus de su trámite mediante el sistema de seguimiento en línea, que muestra movimientos recientes y notificaciones vinculadas al expediente.

Asimismo, quienes poseen una cuenta digital en Uscis pueden recibir alertas automáticas sobre cambios en sus casos. El asistente virtual Emma también permite obtener información básica y, en determinadas situaciones, derivar consultas a personal de atención.

Cómo crear una cuenta de Uscis online

Qué sucede cuando una oficina permanece cerrada

Las consecuencias dependen del tipo de cita afectada. En el caso de entrevistas migratorias, el Uscis suele generar una nueva fecha y comunicarla posteriormente al solicitante.

Para los servicios biométricos realizados en los centros de soporte de solicitudes, la agencia también reprograma el turno y envía una nueva notificación por correo con los detalles correspondientes.

La situación es diferente para las citas de InfoPass. Si la oficina no abre el día previsto, la responsabilidad de solicitar un nuevo turno recae sobre la persona interesada, que deberá iniciar el trámite nuevamente a través de los canales habilitados.

Uscis recomienda a los usuarios verificar su página el mismo día de la cita para confirmar que la oficina esté abierta Punyada - Freepik

Cómo solicitar una nueva cita ante Uscis

Las personas que necesiten modificar una cita pueden utilizar distintas herramientas proporcionadas por la agencia. Una de ellas es la gestión en línea a través de la página oficial o de la cuenta digital del usuario.

También es posible iniciar solicitudes mediante Emma, especialmente en procedimientos relacionados con oficinas de asilo. El sistema permite orientar al usuario y, en algunos casos, facilitar el contacto con agentes especializados.

Otra opción consiste en comunicarse con el Centro de Contacto de Uscis, que ofrece asistencia automatizada durante todo el día y atención personalizada en horarios determinados. Además, el Uscis recordó que desde mayo determinadas entrevistas, como de asilo, exigen la presencia física de representantes legales, una medida que modifica procedimientos aplicados anteriormente en algunos casos.