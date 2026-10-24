Actualización de visa de trabajo EB-3: noviembre llega con cambios para la presentación del trámite

Los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante un empleo deben revisar las fechas establecidas en el boletín de visas de noviembre. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) fijó nuevos límites de prioridad para las distintas categorías de inmigración laboral, incluida la EB-3, destinada a trabajadores especializados, profesionales y otros empleados.

Cómo saber qué tabla usar en el boletín de visas de noviembre

Para quienes nacieron en países de Latinoamérica incluidos en las áreas de aplicación general, conocer la fecha de prioridad resulta fundamental. Esta se asigna cuando se inicia el procedimiento migratorio correspondiente y debe ser anterior al límite publicado para que el solicitante pueda avanzar, según la tabla aplicable.

El documento establece fechas de acción final y fechas de presentación para determinar cuándo los solicitantes pueden avanzar con sus trámites migratorios Fotomontaje realizado con IA

El calendario diferencia dos etapas:

La primera, denominada Dates for Filing , indica cuándo los solicitantes pueden reunir y presentar la documentación ante el Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés).

, indica cuándo los solicitantes pueden reunir y presentar la documentación ante el Centro Nacional de Visas (NVC, por sus siglas en inglés). La segunda, conocida como Final Action Dates, determina cuándo puede autorizarse la emisión de una visa de inmigrante o aprobarse definitivamente un ajuste de estatus.

Visa EB-3: fechas de presentación y aprobación en noviembre

De acuerdo con la información oficial, en la categoría EB-3, los plazos varían según el país de origen y el tipo de empleo:

Para las áreas de aplicación general, México y Filipinas , la fecha de presentación es el 1° de agosto de 2024 para profesionales y trabajadores especializados.

, la fecha de presentación es el para profesionales y trabajadores especializados. En la subcategoría de otros trabajadores , el límite se estableció en el 1° de julio de 2022 para las áreas de aplicación general y México .

, el límite se estableció en el para las . Para Filipinas , el plazo de otros trabajadores es el 1° de junio de 2022 .

, el plazo de otros trabajadores es el . China continental tiene como fecha de presentación el 1° de abril de 2024 para profesionales y especializados, y el 1° de octubre de 2020 para otros trabajadores.

tiene como fecha de presentación el para profesionales y especializados, y el para otros trabajadores. En India, ambas subcategorías comparten el límite del 15 de enero de 2015.

Las fechas de acción final también presentan diferencias:

Para las áreas generales, México y Filipinas , el límite es el 15 de junio de 2024 en profesionales y especializados, y el 1° de junio de 2022 en otros trabajadores.

, el límite es el en profesionales y especializados, y el en otros trabajadores. China tiene como fechas el 22 de enero de 2022 y el 1° de octubre de 2019 , respectivamente.

tiene como fechas el y el , respectivamente. India registra el 22 de enero de 2014 para ambas subcategorías.

En el boletín de visas de noviembre, el DOS fijó las fechas de corte para la categoría de visas de trabajo EB-3 Imagen ilustrativa generada con IA

Qué deben revisar quienes solicitan el ajuste de estatus

Los extranjeros que ya se encuentran en EE.UU. y buscan cambiar su condición migratoria mediante un ajuste de estatus deben consultar las instrucciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Como regla general, la agencia utiliza la tabla de acción final para determinar si una persona puede presentar su solicitud. La de presentación solo puede utilizarse cuando el Uscis confirma expresamente que existe disponibilidad suficiente de visas para esa etapa.

Por este motivo, cumplir con el período de presentación de documentos no significa que la residencia vaya a aprobarse de inmediato. La posibilidad de obtener la aprobación definitiva depende de la fecha de prioridad, de la categoría correspondiente y de la disponibilidad.

Qué significa el boletín para los solicitantes

El calendario de noviembre también incluye información sobre visas especiales de inmigrante para determinados empleados actuales o anteriores del gobierno estadounidense en el extranjero y algunos familiares sobrevivientes, conforme a las disposiciones aplicables de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés).

Antes de presentar documentación o solicitar un ajuste de estatus, cada interesado debe identificar su categoría, verificar su periodo de prioridad y consultar la tabla que el Uscis autorice para el mes correspondiente. Las fechas pueden diferir entre las etapas de presentación y aprobación, por lo que avanzar en una no garantiza que la otra esté disponible.

El boletín establece los límites vigentes para noviembre, pero la información proporcionada no incluye las fechas del mes anterior. Por lo tanto, no permite determinar si los plazos avanzaron, retrocedieron o permanecieron sin cambios respecto de octubre.