Green card para venezolanos y cómo se aplicará el ajuste de estatus para familiares de residentes en EE.UU.

El boletín de visas de octubre establece el período que deben considerar los venezolanos que buscan una green card mediante un familiar residente permanente. El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) señaló las fechas de prioridad como el elemento central para establecer cuándo pueden presentar documentos o recibir la aprobación de su visa.

Fechas de octubre para familiares venezolanos de residentes

Para los venezolanos, las tablas se consultan dentro de la columna denominada “Todas las zonas de carga, excepto las indicadas”, debido a que el país sudamericano no aparece con un límite territorial propio. Esta clasificación también determina las fechas aplicables a quienes buscan una residencia permanente mediante un familiar o a través de una categoría laboral.

El boletín de visados para octubre emitido por el DOS detalla la disponibilidad de números de inmigrante para las categorías de preferencia patrocinadas por la familia y basadas en el empleo Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con la información oficial, en el caso de familiares de residentes permanentes legales, las principales categorías son F2A y F2B:

Para la categoría F2A , que comprende a los cónyuges y a los hijos solteros menores de 21 años de residentes, las fechas de acción final fueron establecidas al 22 de septiembre de 2026 . Esto significa que la emisión de una visa o la aprobación definitiva queda limitada a quienes tengan una fecha de prioridad anterior a ese día .

, que comprende a los cónyuges y a los hijos solteros menores de 21 años de residentes, las fueron establecidas al . Esto significa que la emisión de una visa o la aprobación definitiva queda limitada a quienes tengan una . La categoría F2A , pero en la tabla de presentación de solicitudes , aparece como “C” (Current) , esto permite iniciar la presentación sin que exista una fecha de prioridad específica que limite el envío de la documentación, siempre que el Uscis determine que esa tabla será utilizada durante octubre.

, pero en la tabla de , aparece como , esto permite iniciar la presentación sin que exista una fecha de prioridad específica que limite el envío de la documentación, siempre que el Uscis determine que esa tabla será utilizada durante octubre. Para la F2B , correspondiente a los hijos e hijas solteros de residentes que tienen 21 años o más, la fecha de acción final es el 22 de agosto de 2019 .

, correspondiente a los hijos e hijas solteros de residentes que tienen 21 años o más, la es el . Para la F2B en la tabla de presentación de solicitudes es el 1° de septiembre de 2019.

Quienes se encuentran físicamente en EE.UU. y cumplen los requisitos para solicitar una green card mediante un ajuste de estatus deben verificar primero qué tabla acepta el Uscis durante octubre. La agencia publica esta información en su sitio web antes de determinar qué fechas pueden utilizarse para presentar el formulario correspondiente.

La fecha para avanzar en el caso de la categoría F2A corresponde al 22 de septiembre de 2026 Imagen ilustrativa generada con IA

Otras categorías de preferencia familiar para Venezuela

El boletín también contempla otras categorías familiares para venezolanos, entre las opciones se encuentran:

En F1 , destinada a hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, la fecha de acción final es el 22 de enero de 2020 .

, destinada a hijos solteros mayores de 21 años de ciudadanos estadounidenses, la es el . La fecha de presentación para la F1 es el 1° de febrero de 2020 .

para la es el . En F3 , para hijos casados de ciudadanos, las fechas de acción final es el 22 de octubre 2014 .

, para hijos casados de ciudadanos, las es el . La fecha de presentación para la F3 es el 1° de noviembre de 2014 .

para la es el . Para F4 , correspondiente a hermanos de ciudadanos estadounidenses adultos, las fechas de acción final es el 22 de octubre de 2011 .

, correspondiente a hermanos de ciudadanos estadounidenses adultos, las es el . La fecha de presentación para la F4 es el 1° de noviembre de 2011.

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

Visas de empleo: otras fechas para venezolanos

El boletín de octubre también establece los límites para inmigrantes venezolanos que buscan una residencia basada en el empleo:

En EB-1 (trabajadores prioritarios), tanto la acción final como la presentación aparecen como vigentes , por lo que no existe un periodo de prioridad que limite estas dos etapas.

(trabajadores prioritarios), tanto la acción final como la presentación aparecen como , por lo que no existe un periodo de prioridad que limite estas dos etapas. En EB-2 (profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales), la fecha de acción final es el 1° de enero de 2025 y la de presentación, el 15 de marzo de 2026 .

(profesionales con títulos avanzados o habilidades excepcionales), la fecha de acción final es el y la de presentación, el . Para EB-3 (trabajadores calificados y profesionales), trabajadores calificados y profesionales tienen como fechas el 15 de mayo de 2024 y el 1 de agosto de 2024 .

(trabajadores calificados y profesionales), trabajadores calificados y profesionales tienen como fechas el . Para “ Other Workers ” (no calificados), los límites son el 1° de enero de 2022 y el 1° de junio de 2022 .

” (no calificados), los límites son el . En EB-4 (ciertos inmigrantes especiales), la acción final está fijada en el 15 de diciembre de 2022 y la presentación en el 1° de enero de 2025 .

(ciertos inmigrantes especiales), la acción final está fijada en el y la presentación en el . La subcategoría de determinados trabajadores religiosos fue extendida hasta el 11 de diciembre de 2026 .

fue extendida hasta el . En EB-5 (Inversionistas), tanto la categoría general como las categorías reservadas figuran como vigentes para ambas tablas.

El inicio del año fiscal 2027 produjo movimientos en distintas categorías. El DOS también adviertió que algunas fechas pueden experimentar retrocesos para mantener la emisión de visas dentro de los límites establecidos por la legislación.