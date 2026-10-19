Actualizaciones del Uscis hoy: proponen revisar renovaciones de visas de trabajo aunque ya hayan sido aprobadas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) presentó el 14 de octubre una propuesta que modificaría los criterios para evaluar las renovaciones de visas de trabajo. La medida permitiría revisar nuevamente la elegibilidad de los extranjeros que soliciten prolongar su permanencia laboral en el país norteamericano, incluso cuando sus peticiones anteriores hayan recibido una respuesta favorable.

¿Qué cambiaría en las renovaciones de visas de trabajo?

De acuerdo con la propuesta publicada en el Registro Federal, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca eliminar una disposición que establece cuándo los funcionarios deben respetar las determinaciones previas sobre la elegibilidad de un solicitante.

Las nuevas disposiciones alcanzarían a distintas categorías de empleados temporales y profesionales especializados Imagen ilustrativa generada con IA

La regulación vigente contempla esa deferencia cuando una empresa presenta una petición de extensión para el mismo trabajador, bajo la misma clasificación migratoria y sin cambios sustanciales en las circunstancias del caso.

Actualmente, los oficiales pueden apartarse de una resolución anterior si identifican un error material, modificaciones relevantes o información nueva que afecte los requisitos del beneficio.

Con la modificación planteada, cada trámite podría recibir una evaluación independiente, sin que una autorización previa determine el resultado.

Los antecedentes del expediente continuarían disponibles para su consideración, pero dejarían de tener el peso que les asigna la norma actual. La responsabilidad de demostrar el cumplimiento de las condiciones migratorias seguiría a cargo de quien presenta la petición.

Las categorías laborales que quedarían alcanzadas por la medida

El proyecto afecta las solicitudes de prolongación de estadía que los empleadores presentan mediante el formulario I-129, utilizado para distintas clasificaciones de trabajadores temporales extranjeros. Entre las categorías comprendidas figuran:

H-1B y H-1B1: trabajadores de ocupaciones especializadas.

trabajadores de ocupaciones especializadas. H-2A y H-2B: empleados temporales agrícolas y no agrícolas.

empleados temporales agrícolas y no agrícolas. L-1: personal transferido dentro de una misma empresa.

personal transferido dentro de una misma empresa. O-1 y O-2: personas con habilidades extraordinarias y personal de apoyo.

personas con habilidades extraordinarias y personal de apoyo. P-1, P-2 y P-3: deportistas, artistas y determinados profesionales del entretenimiento.

deportistas, artistas y determinados profesionales del entretenimiento. E-1, E-2 y E-3: clasificaciones vinculadas con comercio, inversiones y ocupaciones especializadas.

clasificaciones vinculadas con comercio, inversiones y ocupaciones especializadas. H-3, Q-1, R-1 y TN: otras modalidades de empleo, capacitación e intercambio.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

También están incluidas las categorías de apoyo P-1S, P-2S y P-3S. Los familiares dependientes que solicitan extensiones mediante el formulario I-539 forman parte de un procedimiento diferente.

La iniciativa no modifica los requisitos sustantivos de elegibilidad de estas clasificaciones. Su alcance se concentra en la forma en que la agencia considera las resoluciones anteriores al analizar nuevos pedidos.

¿Cuántas solicitudes podrían recibir una evaluación independiente?

Las estadísticas oficiales permiten dimensionar el alcance administrativo de la propuesta. Entre los años fiscales 2014 y 2025, el organismo recibió 7.206.852 peticiones I-129. De ese total, 2.168.394, equivalentes al 30%, reunían las condiciones para recibir deferencia respecto de una decisión anterior.

Para el período fiscal 2022-2025, el promedio anual fue de 688.830 expedientes, de los cuales aproximadamente 208.429 podían beneficiarse de ese criterio.

El DHS también examinó lo ocurrido cuando se eliminó anteriormente esta política. Su análisis identificó un aumento diferencial de 2,9 puntos porcentuales en los requerimientos de evidencia adicional, conocidos como RFE por sus siglas en inglés. Sin embargo, ese incremento no estuvo acompañado por una suba equivalente en las denegaciones.

Las inspecciones a empleadores registraron mayores porcentajes de incumplimientos y posibles fraudes en determinadas categorías Imagen creada con IA

¿Por qué el DHS quiere eliminar la deferencia a las aprobaciones anteriores?

El criterio que ahora se busca retirar atravesó distintas modificaciones administrativas. La agencia lo incorporó como política en abril de 2004, lo dejó sin efecto en octubre de 2017 y volvió a establecerlo en abril de 2021. Posteriormente, en diciembre de 2024, quedó incorporado a la normativa federal.

Como parte de la fundamentación de su iniciativa, el departamento presentó estadísticas de visitas de verificación a empleadores. En la categoría H-1B, la proporción combinada de incumplimientos y posibles fraudes detectados durante esas inspecciones fue del 22,39% entre los años fiscales 2022 y 2025. Para el período 2018-2020, había sido del 16,77%.

En el caso de las peticiones L-1A, los porcentajes fueron del 24,46% y el 18,37%, respectivamente. El organismo reconoce que otros factores también pueden influir en esas variaciones. Los datos corresponden a las verificaciones efectuadas y no representan necesariamente al conjunto de beneficiarios de cada clasificación.

El plazo para presentar comentarios sobre la propuesta del Uscis

La modificación todavía se encuentra en la etapa de consulta pública. Las personas y organizaciones interesadas pueden enviar observaciones hasta el 13 de noviembre, antes de la medianoche del horario del este de Estados Unidos, mediante el portal Regulations.gov, con el número de expediente USCIS-2026-0529.

Los comentarios deben redactarse en inglés o acompañarse de una traducción. Las presentaciones quedan disponibles públicamente, incluidos los datos personales que los participantes decidan incorporar.

Por el momento, la disposición vigente sobre deferencia a las decisiones anteriores continúa en efecto. El DHS deberá completar el procedimiento reglamentario antes de que la eliminación propuesta pueda aplicarse.