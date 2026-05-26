Uscis aclara cómo impacta su última regla en migrantes con H‐1B: ¿deben salir del país para ajustar su estatus?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció cambios en las políticas vinculadas al programa de visas H-1B y al proceso de ajuste de estatus para migrantes que buscan obtener la residencia permanente. La actualización redefine el ajuste migratorio como una medida excepcional administrada bajo criterios discrecionales.

Qué cambia para los migrantes con visa H-1B

En un memorando de política, el Uscis estableció que, como regla general, los extranjeros con visas temporales deberían completar los trámites de residencia desde sus países de origen mediante un procesamiento consular .

. El organismo aclaró que los titulares de visas H-1B mantienen condiciones particulares por tratarse de una categoría de “doble intención”.

Según las autoridades migratorias, las nuevas políticas han priorizado a solicitantes con títulos de posgrado obtenidos en universidades estadounidenses iStock

Esto significa que los trabajadores especializados pueden conservar su estatus temporal mientras solicitan la green card sin necesidad automática de abandonar EE.UU. La agencia indicó que mantener un permiso H-1B no garantiza por sí mismo la aprobación del ajuste de estatus. Los oficiales migratorios deberán analizar cada expediente de manera individual y considerar la totalidad de las circunstancias.

Entre los elementos que serán revisados figuran:

Antecedentes migratorios

Posibles incumplimientos de condiciones previas

La elegibilidad del solicitante para acceder a la residencia permanente bajo las leyes estadounidenses.

El Uscis también señaló que, en caso de rechazo, los funcionarios deberán detallar los factores positivos y negativos evaluados durante el análisis del caso.

“Retomamos el propósito original de la ley para garantizar que los extranjeros se desenvuelvan correctamente en nuestro sistema de inmigración”, aseguró Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado.

“Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales”, agregó.

Uscis destaca los cambios en el programa H-1B

Las autoridades migratorias informaron que la temporada H-1B correspondiente al año fiscal 2027 mostró una mayor concentración de candidatos con títulos avanzados y salarios superiores.

“La temporada de H-1B de este año está llegando a su fin, ¡y estamos viendo excelentes resultados de las nuevas políticas del presidente Donald Trump que priorizan a América primero!”, dijo Uscis en su cuenta de X.

Esta categoría de visa se aplica a las personas que quieren prestar servicios en un campo especializado Archivo

Según los datos oficiales, el 71,5% de las personas seleccionadas posee maestrías o grados superiores obtenidos en universidades estadounidenses. El porcentaje representa un aumento respecto del ciclo anterior, que obtuvo un registro del 57%.

El Uscis también indicó que disminuyó la cantidad de registros asociados a posiciones salariales más bajas. Solo el 17,7% de las solicitudes seleccionadas pertenecieron al nivel mínimo de remuneración establecido en el sistema.

“Estos trabajadores calificados están teniendo un impacto real en nuestra economía y estamos cerrando la puerta al conducto de mano de obra extranjera de bajos salarios y baja cualificación aprobado bajo las políticas de la administración Biden”, indicó la agencia.

Menos registros y nuevas medidas contra el fraude

El organismo sostuvo que las modificaciones implementadas redujeron el volumen total de registros electrónicos presentados para el programa H-1B. Las cifras oficiales muestran una baja de 343.981 inscripciones en el año fiscal 2026 a 211.600 en 2027.

La agencia interpreta esa reducción como una señal de “menor abuso del sistema” y una disminución de registros múltiples utilizados anteriormente para incrementar posibilidades en el sorteo.

Entre los cambios aplicados figura un modelo de selección centrado en cada beneficiario. Bajo este esquema, un trabajador solo participa una vez del proceso, independientemente de cuántos empleadores lo registren.

“El programa está sirviendo mejor a su propósito previsto de atraer trabajadores extranjeros altamente calificados y proteger los salarios, condiciones laborales y oportunidades de empleo de los estadounidenses”, agregó el Uscis.

Cómo presentar la solicitud para la visa de trabajo ante Uscis en EE.UU.

Nuevos costos y requisitos para las peticiones H-1B

A través de su sitio web, el Uscis estableció modificaciones económicas y administrativas vinculadas con las solicitudes de visas H-1B para el año fiscal 2027. La tarifa del registro electrónico pasó a ser de US$215 por inscripción.

A esto se suma un pago adicional de US$100 mil establecido por proclamación presidencial para determinados casos presentados después del 21 de septiembre de 2025. La medida alcanza principalmente a beneficiarios fuera de EE.UU. o a quienes soliciten procesamiento consular.

Desde el 1° de abril del presente año, el Uscis comenzó a aceptar únicamente la edición más reciente del formulario I-129 para todas las peticiones sujetas al límite anual de visas H-1B. Además, los solicitantes deben presentar evidencia válida de pasaporte o documento de viaje al momento de completar el registro electrónico.