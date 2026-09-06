Actualizaciones del Uscis y la web oficial para reportar fraudes migratorios en septiembre 2026

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) cuenta con una plataforma digital para reportar de forma anónima algunas situaciones. Allí, los ciudadanos y residentes disponen de herramientas para alertar sobre irregularidades y fraudes vinculados a cuestiones migratorias.

Cómo funciona Protect America Together, el portal del Uscis para denunciar fraude migratorio

El sitio web oficial del Uscis para reportar cualquier irregularidad forma parte de la iniciativa Protect America Together y dirige al Secure Tip Portal, que centraliza las denuncias de la ciudadanía sobre faltas graves al sistema.

Así se ve el portal del Uscis para realizar denuncias Captura de pantalla de sitio web del Uscis

Los usuarios interesados pueden iniciar el trámite a través de un formulario digital.

La herramienta permite enviar la información con datos de contacto o de forma anónima. El Uscis aclara que no responderá consultas sobre el estado de una denuncia enviada por este canal, ya que el portal está destinado exclusivamente a recibir información para su evaluación.

El procedimiento requiere especificar el tipo de actividad sospechosa en el menú desplegable. El formulario incluye listas predeterminadas para clasificar la alerta de manera correcta.

El envío final concluye tras detallar los hechos y la ubicación geográfica de los implicados. La información viaja de forma segura hacia los servidores de la agencia gubernamental.

Qué fraudes y abusos migratorios permite reportar el Uscis

El sistema contempla denuncias sobre faltas operativas y violaciones a las leyes de inmigración. Entre las conductas más comunes destacan:

Fraude documental, falsificación de identidad y trámites matrimoniales ficticios.

Irregularidades en solicitudes de asilo, visas de trabajo (H-1B, H-2B) e inversión EB-5.

Falsas declaraciones de ciudadanía estadounidense y votación ilegal en comicios federales.

Apoyo a ideologías terroristas, derrocamiento violento del gobierno o actos de antiamericanismo.

Faltas a la Constitución, ejercicio no autorizado de la abogacía y actividades delictivas.

Además, el formulario abarca engaños relacionados con visas de estudiantes, refugio y religiosos. El organismo persigue activamente el abuso de notarios y el ejercicio ilegal de la abogacía.

El Uscis busca identificar cualquier maniobra orientada a la manipulación de beneficios migratorios Uscis

La plataforma también procesa alertas sobre intentos directos de perjudicar a las instituciones o la seguridad nacional. Finalmente, la lista contempla cualquier otra maniobra orientada a la manipulación de beneficios migratorios. Los ciudadanos pueden notificar infracciones cometidas tanto por individuos como por empresas.

Qué datos pide el Uscis para reportar un fraude migratorio y adjuntar evidencia

Para quienes busquen reportar una situación migratoria, el organismo sugiere aportar la mayor cantidad de detalles específicos para facilitar la investigación. De acuerdo con la agencia, los datos precisos aumentan la efectividad del trabajo.

El sitio solicita nombres, apellidos, fechas de nacimiento y direcciones de los sospechosos. También permite aportar números de registro de extranjero o de recibo si se conocen.

Los usuarios pueden adjuntar hasta cinco archivos con pruebas digitales en el portal. La plataforma admite documentos en formatos PDF, JPEG, Word, PNG, RTF, TXT, HEIC y TIFF de hasta diez megabytes.

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La entidad recomienda conservar copias de todos los archivos enviados a la base de datos. Además, el sitio advierte no incluir información personal irrelevante para el caso.

Ante situaciones de amenaza inminente a la seguridad nacional, el organismo pide acudir a la policía local. El sitio también ofrece la línea directa 888-373-7888 para casos de trata de personas.