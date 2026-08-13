Fraude migratorio reportado por el Uscis: acusan a un cubano de suplantar la identidad de un médico de Miami

Eduardo Javier Ibarra Arrowsmith, ciudadano cubano de 61 años y residente de Miami, enfrenta cargos federales por presunto fraude migratorio y robo de identidad agravado. Según la investigación impulsada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), habría utilizado los datos de un neurólogo fallecido para presentar certificaciones médicas falsas y permitir que solicitantes de naturalización evitaran exámenes.

La acusación de fraude del Uscis contra un ciudadano cubano

El caso comenzó a ser investigado en agosto de 2025, cuando un revisor del Uscis detectó anomalías en varios formularios N-648. Estos documentos permiten solicitar una excepción a los exámenes de naturalización cuando existen determinadas discapacidades físicas o mentales.

Como resultado de sus certificaciones falsas, al menos 14 solicitantes obtuvieron la ciudadanía estadounidense sin realizar las pruebas requeridas Facebook Uscis

Las autoridades sostienen que Ibarra utilizó el nombre, el número de Identificador Nacional de Proveedor (NPI, por sus siglas en inglés) y la licencia de Florida pertenecientes a un neurólogo de Miami-Dade que había fallecido. Según la información oficial, con esas credenciales, habría elaborado y firmado al menos 34 certificaciones médicas.

Cómo funcionaba el fraude migratorio que denunció el Uscis en Florida

De acuerdo con la declaración, las irregularidades incluían errores de ortografía, diagnósticos que no coincidían con la información médica y firmas diferentes de las utilizadas por el profesional. En uno de los documentos también figuraban datos de contacto personales de Ibarra.

La investigación avanzó cuando los agentes compararon las firmas de los formularios con registros oficiales vinculados al acusado. Posteriormente, una solicitante identificada como J.B. declaró que había pagado cerca de 1000 dólares por supuestos exámenes médicos.

La operación nacional contra el fraude en la atención médica acusa a 455 personas

Durante una entrevista realizada en noviembre de 2025, J.B. no identificó al médico fallecido en una fotografía, pero señaló a Ibarra como la persona que la había atendido. Otros solicitantes entrevistados también lo habrían reconocido como quien realizó evaluaciones y, en algunos casos, indicó tratamientos o medicamentos.

El Uscis y la HSI investigan al cubano de Miami que se hacía pasar por médico

Según las autoridades, las certificaciones cuestionadas permitieron que al menos 14 personas obtuvieran la ciudadanía estadounidense sin completar las pruebas de inglés y educación cívica correspondientes. La Dirección de Detección de Fraude y Seguridad Nacional del Uscis remitió posteriormente el expediente a la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

La acusación sostiene que Ibarra no contaba con autorización para ejercer como médico. Sin embargo, habría utilizado redes sociales para presentarse como profesional de la medicina y habría empleado las credenciales del neurólogo fallecido para respaldar los formularios.

El expediente está bajo proceso en el Distrito Sur de Florida y forma parte de una investigación desarrollada dentro de la operación nacional contra el fraude en la atención médica. En ese operativo se presentaron cargos contra 455 personas por presuntas estafas que superarían los US$6500 millones y que involucrarían programas y aseguradoras de salud, según el Departamento de Justicia.

Qué cargos enfrenta el cubano acusado por el Uscis

Ibarra está acusado de fraude y uso indebido de visas, permisos y otros documentos, además de robo de identidad agravado. El expediente actual todavía no concluyó y el hombre oriundo de Cuba conserva la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

El ciudadano cubano cuenta, además, con antecedentes por distintos delitos. Entre los registros mencionados figuran:

Condenas por posesión de cocaína

Emisión de instrumentos falsificados

Fraude mediante suplantación de identidad

Posesión de drogas

Robo de vehículos

Conspiración para cometer crimen organizado

Además, en agosto de 2004, un juez de inmigración había ordenado su expulsión de EE.UU.