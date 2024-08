Así se puede tramitar la identificación Real ID en West Virginia: requisitos, costos y fecha límite

Aprobada por el Congreso en 2005, la ley Real ID establece estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir (DL) y tarjetas de identificación (ID) emitidas por los estados que se pueden usar para fines federales oficiales. A fines de 2020, la División de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de West Virginia implementó un programa de emisión de credenciales para cumplir con la normativa y así se pueden tramitar.

Las tarjetas Real ID presentan una estrella dorada, que indica que cumplen con los requisitos y están autorizadas para uso federal a nivel nacional en aeropuertos y otras instalaciones federales designadas. La aplicación de la legislación está prevista para el 7 de mayo de 2025, de acuerdo con la fecha límite del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

A partir del 7 de mayo de 2025, se pedirá una Real ID para abordar vuelos nacionales, además de otros documentos oficiales Alaska Airlines

Cómo tramitar la Real ID en West Virginia: requisitos y documentos

Los residentes de West Virginia tienen la opción de elegir entre una licencia o tarjeta de identificación que no sea para uso federal o una Real ID, trámite para el que deben proporcionar documentos específicos. Se recomienda a los usuarios que deseen programar una cita a través del sitio web del DMV en dmv.wv.gov, para solicitar por primera vez o renovar las credenciales.

Los solicitantes nuevos, transferencias y solicitantes de licencias vencidas deben proporcionar:

Un comprobante de identidad.

Un comprobante de número de Seguro Social.

Dos comprobantes de residencia en Virginia Occidental con nombre y dirección física.

Un comprobante de documento(s) de cambio de nombre legal si alguna vez ha cambiado.

La oficina indica que los clientes que renueven o soliciten un duplicado de la licencia de conducir o credencial de tarjeta de identificación, en las oficinas regionales, en los quioscos o en línea, ahora reciben una tarjeta/recibo temporal, válido por 60 días, y la credencial permanente se enviará por correo como parte del requisito de emisión central para la legislación federal.

Para tramitar la Real ID en West Virginia es necesario acudir a una oficina regional del DMV; se recomienda hacer cita West Virginia Division of Motor Vehicles

Nuevo servicio de preinscripción para la Real ID: cómo funciona

El DMV de West Virginia anunció un nuevo servicio de preinscripción, llamado REAL-ID Headstart. Se trata de una forma más fácil y rápida de actualizar una licencia de conducir actual o una identificación estatal del tipo “No apta para identificación federal” a una Real ID. La herramienta permite al usuario verificar la identidad y cargar los documentos requeridos antes de la visita, a la que se deben de llevar los originales.

El servicio solo está disponible en las oficinas regionales que aceptan citas, pero podrían estar sujeta a cambios:

Beckley

Charles Town

Kanawha City

Clarksburg

Elkins

Fairmont

Huntington

Keyser

Lewisburg

Logan

Martinsburg

Morgantown

Moundsville

Parkersburg

Princeton

Summersville

Weirton

Winfield

Según la ley Real ID, los documentos originales que se carguen a través de este proceso aún deben presentarse al DMV durante su visita. Sin embargo, no será necesario volver a escanearlos. Además, es importante tomar en cuenta que existe una tarifa no reembolsable de 3,95 por el uso del servicio de preinscripción.

¿Cómo son las licencias e identificaciones de West Virginia y cuánto cuestan?

En abril de 2023, el gobierno de West Virginia, a través del DMV, anunció que comenzaría a emitir licencias de conducir y tarjetas de identificación con una nueva apariencia y diseño para coincidir con la marca turística del estado. Ahora las credenciales presentan como fondo el histórico puente New River Gorge, en el Parque Nacional y Reserva New River Gorge. Mientras que la marca turística Almost Heaven también está incluida en el reverso.

En el 2023 se cambió el diseño de las licencias del estado; cumplen con la Real ID y presentan la estrella dorada West Virginia Division of Motor Vehicles

La oficina señala que debido a los costos de procesamiento y envío, se requiere un cargo adicional de US$10 para obtener una tarjeta que cumpla con los requisitos de la Real ID. La tarifas de los documentos estatales son:

Licencia clase E (edad mínima 18 años): US$5 por año

Licencia clase F (edad mínima 18 años): US$2,50 por año

Duplicado de licencia de conducir: US$7,50

LA NACION