escuchar

Las personas que vivan en el estado de Nevada y tengan la necesidad de conducir algún vehículo, pero no cuenten con algún documento de identidad que les ayude a tramitar la licencia de conducir, tienen una posibilidad alterna: obtener una tarjeta de autorización de conductor, conocida como DAC (Driver Authorization Card).

Esta tarjeta permite al titular manejar un transporte motorizado de manera oficial, con el que podrá desplazarse por las calles y vías dentro de los límites de Nevada. Sin embargo, la diferencia de este documento es que no contempla los mismos beneficios que brinda la licencia de manejo.

Para manejar un auto en Nevada es posible hacerlo a través de una tarjeta de autorización Unsplash

La tarjeta de autorización de conductor no es válida como identificación oficial, tampoco sirve para tramitar la licencia de conducir ni para agilizar otros servicios estatales ni federales. A su vez, no funciona para el abordaje de aviones ni para ingresar a instituciones o edificios que lo requieran y su validez es de cuatro años. Es decir, la DAC solo permite el manejo de vehículos dentro del estado de Nevada.

¿Qué documentos se necesitan para tramitar la DAC en Nevada?

Para obtener la tarjeta de autorización de conductor es necesario cumplir con tres requisitos básicos:

Probar la identidad del solicitante. En este, hay varias maneras, como tener uno de estos documentos:

Tarjeta de identificación militar de EE.UU.

Tarjeta de identificación de dependiente militar de EE.UU.

Formulario DD 214: “Certificado de liberación o baja del servicio activo”.

Certificado estadounidense de grado de sangre india.

Tarjeta de identificación de la tribu Pyramid Lake Paiute (solo la tribu Pyramid Lake).

O bien, dos de estos documentos:

Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por otro estado.

Tarjeta de autorización de conducir emitida en otro estado.

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.

Un certificado de nacimiento emitido por un gobierno extranjero.

Tarjeta de identificación consular o cualquier documento emitido por un gobierno extranjero que el Departamento determine.

Todos deben estar traducidos al inglés. Un requisito adicional es llevar dos comprobantes de domicilio, como: recibo de alquiler, un contrato de arrendamiento de vivienda en el que el solicitante figura como responsable, extracto bancario, talón de cheque de empleo o un documento de un tribunal estatal o federal, se indica en sitio web del departamento de Vehículos Motorizados de Nevada (DMV, por sus siglas en inglés).

Es posible manejar en Nevada con una tarjeta de autorización de conductor, DAC Captura dmv.nv.gov

Para aplicar a una tarjeta de autorización de conductor se deberán entregar papeles originales o copias certificadas. “Las DAC se emiten según los mismos procedimientos que las licencias estándar. Se aplican todas las mismas reglas, regulaciones y tarifas”.

¿Los migrantes de Nevada tienen que pasar una prueba de manejo?

En caso de que sea la primera vez que se solicita la DAC, se pedirá una demostración de habilidades de manejo, así como un examen de conocimientos. Después de prepararse para los exámenes, se deberán entregar los documentos solicitados y pagar US$22,25 por la tarjeta de autorización de conducir y US$25 más para la prueba. En total, el valor es de US$47,25. Si es necesario el apoyo de un traductor, es preciso ingresar al apartado www.dmvnv.com/translator para localizar a las personas autorizadas para este proceso.

¿Quiénes pueden tramitar la licencia de conducir en Nevada?

Las personas no estadounidenses que posean documentos de inmigración emitidos en Estados Unidos sí pueden calificar para una Real ID, una licencia o tarjeta de identificación estándar, solo que estarán marcados como “permiso limitado”. “Otros ciudadanos no estadounidenses pueden o no ser elegibles para una licencia o una tarjeta de autorización de conducir, dependiendo de su estatus migratorio”, se explica en un apartado especial.