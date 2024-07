Como usar la app CBP One para evitar demoras y problemas al ingresar a Estados Unidos

Escuchar

Llegó el verano en los Estados Unidos y, junto con él, los viajes al país. Por eso, con el objetivo de agilizar los procesos de entrada de los viajeros internacionales, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) ahora promueve el uso de una aplicación móvil que podría evitarles inconvenientes al tramitar el Formulario I-94.

El CBP destacó la aplicación CBP One como una herramienta conveniente y eficiente para que los viajeros soliciten sus I-94 electrónicos, lo que facilitará su entrada a EE.UU.. De hecho, esta aplicación permite gestionarlo con hasta siete días de antelación a la llegada y reducir los tiempos de espera

Aplicación móvil para el Formulario I-94

El director de operaciones de campo de CBP para la Oficina de Campo de San Diego, Sidney K. Aki, subrayó la importancia de la aplicación móvil CBP One. “Al utilizar la aplicación móvil CBP One para solicitar sus I-94 por adelantado, los viajeros pueden reducir significativamente sus tiempos de espera en los puertos de entrada y disfrutar de una entrada sin problemas en los Estados Unidos. Animamos a todos los viajeros a planificar con antelación y aprovechar esta solución innovadora para mejorar su experiencia de viaje”, afirmó Aki a El Nuevo Herald.

Entre las funcionalidades de la aplicación, se encuentran la posibilidad de programar citas y acceder a información relevante sobre el viaje. Además, permite a los viajeros planificar previamente y completar la solicitud electrónica del I-94 antes de su llegada, lo que evita preocupaciones o problemas relacionados con el papeleo y posibles molestias por tiempos de demora.

Cómo solicitar el I-93: lo que hay que saber

Para solicitar el I-94, los viajeros deben demostrar solvencia financiera, prueba de residencia fuera de EE.UU. y lazos suficientemente fuertes con su país de origen. Además, es fundamental que los viajeros exploren al detalle la sección “Know Before You Go” del sitio web de CBP, con el objetivo de evitar multas y sanciones relacionadas con la importación de artículos prohibidos.

Vale recordar que, a partir de este mes se estableció un nuevo requisito donde se impulsa a los viajeros no inmigrantes a presentar voluntariamente sus imágenes faciales utilizando la aplicación móvil de CBP One. Esta medida, que anunció el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU (DHS), busca recopilar datos biográficos, imágenes faciales y geolocalización de viajeros internacionales que salen del país bajo los requisitos del Formulario I-94.

La aplicación CBP One permite a los viajeros tomarse una foto tipo “selfie”, que luego CBP dispondrá para, con servicios de geolocalización, confirmar que el no inmigrante se encuentra fuera de EE.UU.. Además, se ejecutará un software de “detección de vitalidad” para confirmar que la imagen pertenece a una foto en vivo y no a una que ya existía

La implementación de la aplicación CBP One representa un avance importante en la gestión de entradas y salidas de EE.UU.. Al promover su uso entre los viajeros internacionales, se intentará optimizar los procesos y minimizar los inconvenientes, con el objetivo de garantizar una mejor experiencia de viaje.

LA NACION