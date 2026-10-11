Confirman posibles cambios en las visas de trabajo para 2027 tras una investigación por fraude en EE.UU.

El inspector general del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Anthony D’Esposito, anticipó en una entrevista del 24 de septiembre de 2026 que los programas de visas de trabajo para extranjeros podrían verse “muy diferentes” dentro de un año, en medio de una investigación federal por presunto fraude laboral y explotación. Su declaración fue una previsión, sin una reforma específica anunciada.

Qué cambios H-1B están vigentes en EE.UU.

Una orden ejecutiva del 18 de septiembre ya instruyó a las agencias a considerar determinados despidos al evaluar solicitudes H-1B y al Departamento de Trabajo a iniciar una revisión de datos de solicitudes laborales anteriores.

y al Departamento de Trabajo a iniciar una revisión de datos de solicitudes laborales anteriores. La orden ejecutiva dispone que las autoridades tengan en cuenta si una empresa patrocinadora despidió, directa o indirectamente, a trabajadores estadounidenses en puestos comparables durante el año anterior, o si prevé hacerlo.

La visa H-1B es para trabajadores especializados y el programa podría tener próximos cambios Freepik

Ese análisis se incorpora a la evaluación de solicitudes laborales, peticiones, visas e ingresos al país vinculados con empleos H-1B. El texto no establece que todo despido produzca automáticamente una denegación.

También ordena al Departamento de Trabajo comenzar, dentro de los 30 días posteriores al 18 de septiembre, a revisar datos de solicitudes de condición laboral presentadas previamente.

El objetivo expresado en la orden es determinar si corresponde tomar medidas adicionales contra empleadores patrocinadores. Ese plazo marca el inicio de la revisión: no fija una fecha de cambio para todas las visas de trabajo.

El DHS propuso un cargo adicional de US$103.265 para determinadas solicitudes de la visa H-1B Fotomontaje realizado con IA

Otra medida, contenida en una proclamación presidencial distinta, prorrogó hasta septiembre de 2027 la restricción de entrada para ciertos trabajadores H-1B cuyas peticiones no estén acompañadas de un pago de US$100.000, con las excepciones previstas en el texto.

Su alcance depende de las condiciones de entrada y de la petición; no equivale a un cargo general para toda persona que ya trabaja en Estados Unidos con una H-1B.

Cómo avanza la investigación por fraude laboral en EE.UU.

La Oficina del Inspector General informó el 18 de septiembre que sus investigadores habían emitido decenas de citaciones y ejecutado órdenes de registro.

Según el organismo, las pesquisas abarcan presuntos esquemas de fraude con mano de obra extranjera, explotación de trabajadores y posible trata de personas. Son investigaciones en curso: el comunicado no presenta esos señalamientos como condenas.

El mismo comunicado afirmó que el Departamento de Trabajo suspendió solicitudes de visa de Cognizant y Cloudera mientras se desarrolla la investigación penal.

La dependencia no precisó allí cuántas solicitudes están afectadas ni publicó una decisión definitiva sobre la responsabilidad de las compañías.

Qué implica para trabajadores y empleadores

Por ahora, el efecto comprobable para nuevas gestiones H-1B es un escrutinio de las decisiones de contratación y despido del patrocinador conforme a la orden ejecutiva.

Para los trabajadores que ya tienen esa condición migratoria, las fuentes consultadas no anuncian una revocación general ni un trámite nuevo derivado de la entrevista del inspector general.

Como antecedente adicional, la proclamación de septiembre indica que el pago de US$100.000 establecido para ciertas peticiones se había realizado en más de 700 casos desde la entrada en vigor de la restricción original en 2025.

La cifra procede de la Casa Blanca; no describe el número de personas investigadas ni permite estimar cuántas visas podrían verse afectadas por futuras medidas.

VISAS (1)

El próximo paso definido en los documentos oficiales es el inicio de la revisión de datos laborales ordenada al Departamento de Trabajo. Cualquier modificación adicional que se desprenda de la investigación requerirá una decisión o instrucción concreta de las autoridades; D’Esposito no anunció una fecha para ello.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.