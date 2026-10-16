Desde hoy el Uscis podría rechazar a miles de inmigrantes por un cambio obligatorio en los formularios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) va a rechazar desde el 16 de octubre los formularios que no incluyan el pago actualizado. La medida alcanza al Estatus de Protección Temporal (TPS), los permisos de trabajo EAD, el parole y el asilo.

Cuáles son las nuevas tarifas del Uscis para 2027

Formulario I-821 ( TPS ) : de US$510 a US$520.

: de US$510 a Formulario I-765 inicial (TPS, asilo o parole) : de US$560 a US$570.

: de US$560 a Parole del formulario I-131: de US$1020 a US$1050 . Este monto no aplica a todas las solicitudes I-131.

de US$1020 a . Este monto no aplica a todas las solicitudes I-131. Cuota anual de asilo pendiente (formulario I-589): de US$102 a US$105.

El Formulario I-821 del TPS pasa de US$510 a US$520 Fotomontaje realizado con IA

Cómo el monto actualizado incide en las solicitudes de TPS y permisos de trabajo

El Uscis informó que no habrá excepciones ni período de gracia para pagos incompletos o incorrectos.

para pagos incompletos o incorrectos. Por tanto, un expediente devuelto no va a recibir la fecha oficial de recepción , y el trámite no podrá comenzar.

, y el trámite no podrá comenzar. Cuenta el matasellos del sobre: los envíos desde el 16 de octubre o después pagan la tarifa nueva, aunque los papeles estén listos desde antes.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Inflación y ley H.R. 1: cómo se calculó el nuevo monto de los formularios

El Uscis usó el Índice de Precios al Consumidor ( CPI-U ), que subió 3,36% entre julio de 2025 y julio de 2026.

), que subió entre julio de 2025 y julio de 2026. La ley H.R. 1 , promulgada el 4 de julio de 2025, creó un mecanismo de actualización anual por inflación.

, promulgada el 4 de julio de 2025, creó un mecanismo de actualización anual por inflación. La mayoría de los montos se redondea hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano.

Cuáles son los formularios que no cambian de precio

Solicitud inicial de asilo : US$100.

: US$100. Petición I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés) : US$250.

: US$250. Formulario I-94: US$24 y US$30 en cruces fronterizos terrestres.

US$24 y US$30 en cruces fronterizos terrestres. Renovación del EAD por asilo: US$275, porque la ley excluye ese trámite del ajuste.

Los nuevos costos de los permisos EAD

Tipo de autorización laboral Tarifa anterior Tarifa 2027 EAD inicial para solicitantes de asilo US$560 US$570 Renovación o extensión de EAD por asilo US$275 US$275 EAD inicial por parole US$560 US$570 Renovación o extensión de EAD por parole US$280 US$280 EAD inicial por TPS US$560 US$570 Renovación o extensión de EAD por TPS US$280 US$280 EAD por re-parole US$280 US$280

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.