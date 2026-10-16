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Desde hoy el Uscis podría rechazar a miles de inmigrantes por un cambio obligatorio en los formularios

Los documentos con matasellos del 16 de octubre en adelante deben abonar las tarifas del año fiscal 2027; a qué beneficios migratorios afecta

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La medida alcanza al TPS, los permisos de trabajo EAD, el parole y el asilo
La medida alcanza al TPS, los permisos de trabajo EAD, el parole y el asiloImagen generada con IA

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) va a rechazar desde el 16 de octubre los formularios que no incluyan el pago actualizado. La medida alcanza al Estatus de Protección Temporal (TPS), los permisos de trabajo EAD, el parole y el asilo.

Cuáles son las nuevas tarifas del Uscis para 2027

  • Formulario I-821 (TPS): de US$510 a US$520.
  • Formulario I-765 inicial (TPS, asilo o parole): de US$560 a US$570.
  • Parole del formulario I-131: de US$1020 a US$1050. Este monto no aplica a todas las solicitudes I-131.
  • Cuota anual de asilo pendiente (formulario I-589): de US$102 a US$105.
El Formulario I-821 del TPS pasa de US$510 a US$520
El Formulario I-821 del TPS pasa de US$510 a US$520Fotomontaje realizado con IA

Cómo el monto actualizado incide en las solicitudes de TPS y permisos de trabajo

  • El Uscis informó que no habrá excepciones ni período de gracia para pagos incompletos o incorrectos.
  • Por tanto, un expediente devuelto no va a recibir la fecha oficial de recepción, y el trámite no podrá comenzar.
  • Cuenta el matasellos del sobre: los envíos desde el 16 de octubre o después pagan la tarifa nueva, aunque los papeles estén listos desde antes.
Cómo pagar un formulario de Uscis
Cómo pagar un formulario de Uscis

Inflación y ley H.R. 1: cómo se calculó el nuevo monto de los formularios

  • El Uscis usó el Índice de Precios al Consumidor (CPI-U), que subió 3,36% entre julio de 2025 y julio de 2026.
  • La ley H.R. 1, promulgada el 4 de julio de 2025, creó un mecanismo de actualización anual por inflación.
  • La mayoría de los montos se redondea hacia abajo al múltiplo de US$10 más cercano.

Cuáles son los formularios que no cambian de precio

  • Solicitud inicial de asilo: US$100.
  • Petición I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés): US$250.
  • Formulario I-94: US$24 y US$30 en cruces fronterizos terrestres.
  • Renovación del EAD por asilo: US$275, porque la ley excluye ese trámite del ajuste.

Los nuevos costos de los permisos EAD

Tipo de autorización laboralTarifa anteriorTarifa 2027
EAD inicial para solicitantes de asilo
US$560
US$570
Renovación o extensión de EAD por asilo
US$275
US$275
EAD inicial por parole
US$560
US$570
Renovación o extensión de EAD por parole
US$280
US$280
EAD inicial por TPS
US$560
US$570
Renovación o extensión de EAD por TPS
US$280
US$280
EAD por re-parole
US$280
US$280

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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