Uscis aumenta desde el 16 de octubre el costo del TPS y el permiso de trabajo: las nuevas tarifas

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificará a partir del 16 de octubre las tarifas correspondientes a distintos trámites migratorios. La actualización forma parte del esquema de ajuste por inflación previsto para el año fiscal 2027 por la Ley H.R.1 y afecta al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y al Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Nuevas tarifas del Uscis: cuánto costará solicitar el TPS y el permiso de trabajo

La nueva estructura de costos surge después de que el Índice de Precios al Consumidor para Todos los Consumidores Urbanos (CPI-U) registró una variación de 3,36% entre julio de 2025 y julio de 2026. De acuerdo con los criterios establecidos, los valores calculados se redondean hacia abajo, salvo determinadas tarifas que tienen reglas específicas.

Cómo pagar un formulario de Uscis

Entre los cambios previstos se encuentran aumentos en los siguientes trámites:

Solicitud del TPS presentada mediante el formulario I-821 : su costo pasará de US$510 a US$520 , lo que representa una diferencia de US$10.

presentada mediante el : su costo pasará de US$510 a , lo que representa una diferencia de US$10. Formulario I-765, cuando se utilice para solicitar por primera vez un EAD asociado al TPS, al asilo y al permiso inicial de parole: en estos casos, la tarifa subirá de US$560 a US$570.

No todas las solicitudes de autorización de empleo tendrán un cambio. La renovación o extensión del EAD para beneficiarios del TPS continuará en US$280 y para los solicitantes de asilo permanecerá en US$275.

La fecha que determinará qué tarifa debe abonarse será la del matasellos postal. Por ese motivo, los paquetes enviados por correo el 16 de octubre o después deberán incluir los nuevos montos.

Desde octubre: qué otros trámites del Uscis tendrán nuevas tarifas

De acuerdo con la información oficial, la actualización para el año fiscal 2027 también contempla modificaciones en otros trámites como:

El formulario I-131 , relacionado con la tarifa de parole de inmigración, pasará de US$1020 a US$1050 .

, relacionado con la de inmigración, pasará de US$1020 a . El formulario I-589, utilizado en los procedimientos de asilo. La cuota anual correspondiente a una solicitud pendiente aumentará de US$102 a US$105.

El Uscis comunicó un ajuste por inflación en determinadas tarifas migratorias para el año fiscal 2027 Imagen creada con IA

La actualización no implica un aumento generalizado para todos los formularios. Algunas tarifas permanecerán sin modificaciones debido a las reglas de cálculo establecidas por la legislación o porque determinadas categorías están excluidas del ajuste anual

La tarifa inicial para presentar una solicitud de asilo continuará fijada en US$100. Otros valores que tampoco cambiarán son el formulario I-360 para Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ, por sus siglas en inglés) que seguirá con un costo de US$250 y el registro de inmigración mediante el formulario I-94 que conservará su tarifa de US$24.

Tarifas del Uscis: qué ocurre al presentar una solicitud con el pago equivocado

El Uscis aplicará los nuevos valores a las solicitudes enviadas por correo postal cuyo matasellos corresponda al 16 de octubre o posterior. Esto significa que utilizar una tarifa anterior después de esa fecha puede provocar el rechazo del trámite.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Cuando un trámite sea devuelto por no incluir el importe correcto, el proceso migratorio no comenzará con ese envío. El interesado deberá volver a presentar el paquete con el pago establecido para que el Uscis pueda iniciar su procesamiento.

Por qué algunas tarifas del Uscis no aumentan

La diferencia entre los trámites que aumentan y los que permanecen sin cambios está relacionada con la forma en que la Ley H.R. 1 establece el cálculo de la inflación. En determinados casos, el resultado debe redondearse hacia abajo al siguiente múltiplo de diez dólares.

Conforme a las directrices legislativas, los montos resultantes se redondean hacia abajo al múltiplo de diez dólares más cercano Freepik - Freepik

Por ejemplo, una tarifa de US$280, después de aplicar un incremento del 3,36%, alcanza aproximadamente US$289,42. Al aplicar la regla de redondeo prevista, el resultado vuelve a quedar en US$280. Un cálculo similar permite que el formulario I-360 conserve sus US$250.

Además, existe una disposición específica para la renovación del permiso de trabajo de los solicitantes de asilo. Según las reglas señaladas para este ajuste, esa tarifa no está sujeta al incremento anual por inflación y permanecerá en US$275.