El DHS lo pidió: la regla del Uscis que cambiaría las solicitudes para venezolanos que buscan el EAD

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) presentaron formalmente una propuesta de regla que busca modificar el proceso de evaluación de solicitudes migratorias y extensiones de estatus. La medida propone eliminar la norma de “deferencia previa”, lo que podría afectar a ciertos venezolanos que dependen de la renovación de su permiso de trabajo (EAD).

La regla del Uscis que cambiaría las solicitudes para venezolanos que buscan el permiso de trabajo

La propuesta publicada en el Registro Federal tiene el objetivo de derogar específicamente la disposición del Código de Regulaciones Federales conocida como 8 CFR 214.1(c)(5). Hasta ahora, cuando un solicitante o empleador presentaba un trámite de extensión bajo las mismas partes y los mismos hechos clave, los oficiales del Uscis debían otorgar “deferencia” a la decisión favorable emitida con anterioridad.

El DHS propone eliminar la norma de deferencia aplicada a las determinaciones previas de elegibilidad para trabajadores no inmigrantes que presentan nuevas solicitudes frente al Uscis Imagen ilustrativa generada con IA

Bajo el nuevo esquema propuesto por el DHS, esa presunción favorable desaparece. Los oficiales tendrán la instrucción y obligación de realizar una revisión completa e independiente en cada renovación.

De aplicarse la norma, cada solicitud de renovación requerirá presentar nuevamente toda la carga probatoria completa como si fuera la primera vez.

Aunque la regulación abarca de manera amplia las peticiones de trabajadores no inmigrantes y extensiones de beneficios, la medida también podría afectar indirectamente a ciertos trabajadores venezolanos que buscan mantener vigente su EAD y estatus legal.

En principio, la propuesta nombra específicamente a las solicitudes del Formulario I-129 (Petición para Trabajador No Inmigrante). No obstante, podría tener un efecto en los EAD que dependen del estatus de otra persona.

Por ejemplo, la autorización de empleo de un cónyuge H-4 depende de que el H-1B principal mantenga su estatus. Si la regla aumenta las solicitudes de evidencia (RFE) en las extensiones del trabajador principal, podrían alargarse los tiempos y generar incertidumbre para sus dependientes.

Así, la norma podría impactar indirectamente en cónyuges de transferencias intracompañía (L-2S / L-2 EAD); cónyuges de inversionistas y comerciantes (E-1S, E-2S, E-3S); y beneficiarios que obtuvieron su EAD por circunstancias apremiantes (Compelling Circumstances - Categorías c)(35) y c)(36).

Asimismo, el análisis de impacto presentado por el DHS anticipa consecuencias operativas directas para los solicitantes y empleadores:

Incremento en las Solicitudes de Evidencia Adicional (RFE): se estima que la tasa de RFE aumentará en 2,9 puntos porcentuales, lo que equivale a aproximadamente 6044 Solicitudes de Evidencia Adicional extra cada año.

se estima que la tasa de RFE aumentará en 2,9 puntos porcentuales, lo que equivale a aproximadamente 6044 Solicitudes de Evidencia Adicional extra cada año. Incertidumbre laboral: este margen de retraso prolonga la espera de los trabajadores para obtener la claridad necesaria sobre su derecho a trabajar de manera legal.

este margen de retraso prolonga la espera de los trabajadores para obtener la claridad necesaria sobre su derecho a trabajar de manera legal. Costo adicional para empleadores: se estima un costo anual directo de 133.987 dólares para los empleadores. Esta cifra proviene de las horas de personal de recursos humanos y abogados necesarias para responder a los requerimientos adicionales.

Si la nueva regla se aplica, cada solicitud de renovación de EAD requerirá presentar nuevamente toda la carga probatoria completa Fotomontaje realizado con IA

Cómo justifica la agencia federal la nueva propuesta

El DHS argumentó en la publicación de la propuesta que la política de deferencia anterior trasladaba indebidamente la carga de la prueba al oficial de inmigración y podía perpetuar errores previos o dar margen a peticiones fraudulentas o sin mérito.

Con este ajuste, las autoridades afirman que se alinea el reglamento con la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que establece que la responsabilidad total de demostrar la elegibilidad recae exclusivamente en el solicitante, además de “proteger la integridad del sistema laboral de EE.UU.” y a los trabajadores estadounidenses.

Los datos del Uscis citados por la agencia muestran que durante los períodos sin deferencia se identificaron menores porcentajes de incumplimiento y fraude en visitas a sitios de trabajo de programas como H-1B y L-1A.

Luego de la publicación de la propuesta, el público, las organizaciones civiles y los empleadores tienen hasta el 13 de noviembre a las 23.59 hs (hora del Este) para enviar comentarios escritos sobre la reglamentación propuesta a través del portal oficial.

Una vez que finalice este plazo, el DHS y el Uscis deberán evaluar los comentarios recibidos. Si la agencia decide seguir adelante, será necesario redactar y publicar una Regla Final en el Registro Federal.

La fecha exacta en que la eliminación de la deferencia comenzaría a aplicarse se fijará y anunciará formalmente dentro de esa Regla Final.

La norma del Uscis para quienes cumplen 14 años

Los grupos de trabajadores migrantes que se verían afectados por la nueva regla

Además de las extensiones para ciertos titulares de EAD, el cambio aplicará a todas las clasificaciones de trabajadores no inmigrantes tramitadas mediante el Formulario I-129. Esto incluye las siguientes categorías: