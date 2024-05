El mapa que te muestra dónde tramitar la Real ID y los requisitos, según tu estado

Escuchar

La fecha límite para cumplir con el requisito de seguridad en licencias de conducir y tarjetas de identificación, según la Ley Real ID, es el 7 de mayo de 2025. A menos de un año de que se cumpla el plazo, algunos estados como Nueva York e Illinois lanzaron programas para invitar a los residentes a obtener su documentación. De igual forma, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuenta con un mapa interactivo que muestra dónde realizar el trámite, con la finalidad de facilitarle el proceso a los usuarios.

En ese sentido, el DHS de EE.UU. explica que las 50 jurisdicciones, así como también el Distrito de Columbia (Washington D.C.) y los cinco territorios de ese país, cumplen con la legislación federal aprobada por el Congreso en 2005 y emiten documentos conforme a las reglas. Sin embargo, cada uno puede imponer requisitos adicionales para obtenerla.

La Ley Real ID se aplica a las licencias de conducir y tarjetas de identificación móviles y digitales DHS

Dónde tramitar la Real ID según el estado: mapa interactivo

Obtener la Real ID en Estados Unidos será un requisito obligatorio para aquellos que quieran usarla como identificación para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal o acceder a ciertas instalaciones federales. Para ayudar a los ciudadanos estadounidenses a cumplir con la legislación, el departamento de seguridad cuenta con una página web de información y diversas herramientas interactivas.

En el sitio dhs.gov/real-id, los interesados en realizar el trámite para obtener la Real ID pueden consultar un mapa que tiene enlace directo con la oficina encargada de emitir los documentos en cada estado. Para hacer uso del mismo no se requiere crear una cuenta ni tener un número de usuario, ya que se trata de un sistema de consulta abierto al público en general.

El DHS tiene un mapa interactivo para acceder la información de la Real ID en cada estado DHS

Qué documentos necesito para sacar la Real ID

El DHS recomienda visitar el sitio web de la agencia de licencias de conducir de cada estado para averiguar exactamente qué documentación se requiere. Asimismo, señala que, como mínimo, se deben proporcionar documentos que acrediten: nombre legal completo, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, comprobante de domicilio de residencia principal y estatus jurídico.

Algunos de los documentos son:

Una prueba de presencia legal, como: pasaporte estadounidense/tarjeta de pasaporte estadounidense o certificado de nacimiento de EE.UU.

Prueba de identidad, como: licencia de conducir/identificación actual, registro/título de vehículo, certificado/licencia de matrimonio, identificación militar/identificación de dependiente o registro escolar, certificado o expediente académico/formulario de aviso de intención de escuela en el hogar.

Número de Seguro Social: tarjeta de Seguro Social (SSN), formulario de impuestos W-2, formulario de impuestos 1099 o un recibo de pago (con nombre y número de seguro social completo).

Prueba de residencia: una factura de servicios públicos: gas, agua, electricidad; el contrato de arrendamiento, contrato de alquiler o estado de cuenta de hipoteca vigente o la declaración de impuestos estatales o federales que tenga menos de un año.

Cómo saber si la licencia de conducir o tarjeta de identificación es una Real ID

Las licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplen con Real ID tienen una marca en la parte superior de la tarjeta, que puede ser una estrella dorada, una estrella negra o un oso como en el caso de California. Si no tiene uno de estos distintivos, no cumple con la ley y no será aceptada como prueba de identidad para abordar aviones comerciales y otros propósitos.

Las tarjetas que cumplen con la Real ID se pueden identificar por su distintivo en la parte superior derecha TSA

Hasta que comience la aplicación total, en mayo del próximo año, el DHS y las agencias que lo componen, incluida la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), ubicadas en los puntos de control de seguridad de sus aeropuertos, aceptarán para fines de identificación todas las licencias de conducir y tarjetas emitidas por los estados.

