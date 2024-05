A partir de esta fecha se exigirá tener Real ID de Illinois para viajar dentro de EE.UU.

Escuchar

A un año de la fecha límite federal para obtener la Real ID, el secretario de estado de Illinois, Alexi Giannoulias, anunció el lanzamiento de la campaña Get Real Illinois, diseñada para crear conciencia entre los residentes, que no podrán viajar dentro de EE.UU. con su identificación estándar si no cumplen con la normativa, que tiene como objetivo mejorar la integridad y seguridad de las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por cada estado.

Después de la fecha límite del 7 de mayo de 2025, determinada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los viajeros nacionales mayores de 18 años en vuelos comerciales deben tener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación estatal que cumpla con la ley Real ID si la quieren usar para abordar. El documento también será un requisito para ingresar a algunas instalaciones federales como juzgados y bases militares.

Debido a que queda un año para cumplir con la ley federal, el gobierno de Illinois invita a los habitantes del estado a obtener los documentos. Al respecto, Giannoulias comentó: “Recomiendo encarecidamente a los residentes que tengan intención de volar a que obtengan su Real ID lo antes posible para evitar futuros dolores de cabeza”. Agregó que las instalaciones del DMV están listas para ayudar a los clientes a obtener las tarjetas antes de la fecha límite federal.

En un comunicado, la Secretaría de Estado informó que, actualmente, poco más de tres millones de residentes de Illinois (23,5%) tienen una licencia de conducir o identificación estatal que cumple con la Real ID, que el estado comenzó a emitir en 2019, mismas que se identifican por tener un círculo dorado con una estrella blanca en la esquina superior derecha.

Las instalaciones de Servicios al Conductor de Illinois son las encargadas de emitir la Real ID realid.ilsos.gov

Real ID en Illinois: cuáles son los requisitos

Los solicitantes de la Real ID tienen la opción de programar una cita en uno de los 30 centros o pueden visitar uno sin cita previa. De acuerdo con el sitio web oficial, todas las instalaciones de Servicios al Conductor emiten la tarjeta de identificación, con excepción de las unidades móviles y las oficinas exprés localizadas en: Diversey, Lockport, Orland Township, Rockford Auburn St. y Roscoe.

Para obtener la tarjeta, el solicitante deberá tomarse una foto y hacer los exámenes necesarios. Además de presentar los siguientes documentos:

Prueba de identidad: un certificado de nacimiento estadounidense, un pasaporte estadounidense, un documento de autorización de empleo, una tarjeta de residente permanente o un pasaporte extranjero con un formulario I-94 aprobado.

Prueba del número de Seguro Social (SSN): una tarjeta de SSN, un W-2 o un talón de pago con SSN completo.

Los solicitantes pueden obtener su Real ID en las oficinas de Servicios al Conductor de la Secretaría de Estado Facebook Illinois Secretary of State

Dos documentos de residencia vigentes con el nombre del solicitante: una factura de servicios públicos, un contrato de alquiler, un título de propiedad o un resumen de cuenta bancaria.

Prueba de firma: una tarjeta de crédito/débito, cheque cancelado o licencia de manejar/identificación actual de Illinois.

