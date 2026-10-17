El Uscis es claro: la propuesta que busca reducir los plazos para solicitudes de green card

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) inició un período de consulta pública para evaluar la continuidad del formulario I-90. Este documento es utilizado por los residentes permanentes legales para solicitar una nueva green card cuando necesitan renovar o reemplazar la anterior.

Qué pide el Uscis para mantener la extensión de recopilación de datos del formulario I-90

La notificación, emitida en el marco de la Ley de Reducción de Papeleo (PRA, por sus siglas en inglés), plantea extender durante otro período la autorización para recopilar la información requerida por el trámite, sin introducir modificaciones en el formulario vigente. Las personas interesadas y las agencias gubernamentales podrán presentar observaciones hasta el 7 de diciembre.

La recolección de datos del formulario I-90 busca evaluar su necesidad real, la precisión de las cargas horarias estimadas y las posibles mejoras tecnológicas Freepik

La convocatoria no anuncia una reducción de los tiempos de procesamiento de las solicitudes ni una aceleración en la entrega de las tarjetas de residencia.

El organismo explicó que su intención es solicitar comentarios sobre la necesidad de mantener esta recopilación de datos, el tiempo que demanda completar el procedimiento y las posibilidades de simplificarlo mediante herramientas tecnológicas.

Cuánto tiempo demanda el trámite de la green card

Las estimaciones oficiales del Uscis distinguen entre las solicitudes presentadas en papel, las enviadas por internet y las actividades relacionadas con la toma de datos biométricos. Cada modalidad representa una parte de la carga administrativa que deben afrontar los solicitantes.

Para quienes utilizan el formulario impreso , la agencia calcula un promedio de 1,82 horas por respuesta .

, la agencia calcula un . En el caso de las presentaciones electrónicas , el tiempo estimado es de 1,59 horas .

, el tiempo estimado es de . A estas cifras se suman 1,17 horas correspondientes al procedimiento biométrico.

Según las proyecciones del organismo, la recopilación comprende 444.601 respuestas en papel, 296.400 solicitudes electrónicas y 741.001 respuestas vinculadas con los datos biométricos. En conjunto, el Uscis calcula que estas actividades representan 2.146.087 horas anuales de carga pública, con un costo estimado de US$254.163.343.

La norma del Uscis para quienes cumplen 14 años

Qué busca revisar el gobierno estadounidense

La consulta pretende determinar si la información solicitada mediante el I-90 resulta necesaria para las funciones del Uscis y si los datos obtenidos tienen una utilidad concreta. También busca comprobar si las estimaciones de tiempo reflejan de manera adecuada el esfuerzo que requiere completar cada etapa.

Otro punto abierto a discusión es la presentación de la información. Los participantes pueden proponer cambios para mejorar la claridad de las instrucciones, facilitar la comprensión de los requisitos y aumentar la calidad de los datos que recibe la administración.

El cuarto aspecto se relaciona con la posibilidad de disminuir el tiempo y los gastos que afrontan los solicitantes. Entre las alternativas que pueden plantearse figuran el uso de sistemas electrónicos, la automatización de determinadas tareas y otras herramientas tecnológicas que permitan simplificar la recopilación de información.

Las personas interesadas y agencias gubernamentales pueden enviar sus observaciones a través del portal Regulations.gov Imagen creada con IA

Cómo enviar comentarios al Uscis y cuál es la fecha límite

Las personas, organizaciones y organismos públicos interesados pueden presentar sus opiniones a través del portal oficial Regulations.gov. Para identificar correctamente el procedimiento, deben utilizar el número de expediente Uscis-2009-0002 y hacer referencia al número de control de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB, por sus siglas en inglés) 1615-0082.

El plazo para participar termina el 7 de diciembre, los comentarios deben estar redactados en inglés o acompañados de una traducción a ese idioma. La presentación debe realizarse por el canal oficial de consulta pública, dentro del período establecido.

La convocatoria permite que los usuarios del formulario y otras partes interesadas expongan dificultades concretas, cuestionen las estimaciones de tiempo o sugieran modificaciones destinadas a reducir la carga administrativa.