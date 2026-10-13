El Uscis avanza hacia los trámites migratorios digitales y este 13 de octubre venció un plazo clave

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) consolidó su transición hacia un sistema de procesamiento digital de solicitudes de beneficios migratorios. Este 13 de octubre concluyó el plazo reglamentario para la presentación de observaciones del público sobre esta normativa federal.

En qué consiste el plazo clave que venció este 13 de octubre

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó el 11 de agosto una regla final interina sobre la presentación electrónica obligatoria en el Registro Federal. La reglamentación fijó un período de 60 días para la recepción de comentarios públicos que finalizó este 13 de octubre.

Este 13 de octubre venció el plazo para enviar comentarios públicos sobre la norma de presentación electrónica obligatoria de formularios del Uscis Fotomontaje generado con IA

Los ciudadanos, abogados y entidades interesadas enviaron sus observaciones a través del portal oficial de reglamentaciones de las agencias federales. El plazo abarcó la revisión general del marco regulatorio y el análisis del nuevo Formulario I-936 para exenciones de trámites digitales.

La finalización de esta etapa permite al organismo migratorio evaluar los comentarios recibidos para la implementación gradual de los mandatos obligatorios. La autoridad mantendrá la recepción digital en sus sistemas centrales sin alterar las operaciones de procesamiento en curso.

El DHS revisará las recomendaciones de la ciudadanía antes de fijar las fechas de cumplimiento efectivo para cada formulario en su portal web. La agencia registrará las sugerencias sobre accesibilidad tecnológica e impacto económico en los distintos sectores.

En qué consiste el avance del Uscis hacia los trámites migratorios digitales

La nueva norma faculta al Uscis a exigir el trámite electrónico obligatorio para cualquier formulario con disponibilidad en línea de al menos 180 días. La agencia publicará un aviso previo de 60 días en su sitio web institucional antes de aplicar el mandato a una solicitud específica.

Los solicitantes utilizarán una cuenta en línea oficial para completar formularios guiados o subir un documento impreso en formato PDF. Este procedimiento elimina la dependencia de los servicios postales y de las instalaciones físicas de procesamiento del Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés).

Los usuarios del Uscis deberán utilizar una cuenta en línea para completar formularios Imagen creada con IA

El sistema electrónico detecta errores u omisiones en tiempo real e impide el envío de peticiones deficientes que derivan en rechazos inmediatos. Asimismo, la digitalización acelera el cobro de tarifas y mejora la verificación de identidad mediante el análisis automatizado de datos.

La plataforma digital facilita la distribución flexible de trabajo entre las distintas oficinas del organismo en el territorio nacional. Los oficiales de la agencia acceden de forma simultánea a los expedientes sin necesidad de traslados físicos de carpetas de papel entre instalaciones.

Formulario I-936: exenciones para solicitantes e información complementaria sobre el ahorro de costos

La reglamentación establece el Formulario I-936 para solicitar una exención del trámite digital por dificultades económicas o geográficas graves. La petición de exención incluye una tarifa de 25 dólares y requiere la verificación discrecional de las autoridades migratorias de la agencia.

La aprobación de la exención permite al usuario enviar la solicitud en papel dentro de un plazo de 30 días posteriores a la notificación oficial. El DHS proyecta que un cuatro por ciento de los solicitantes utilizará esta opción de excepción por causa justificada.

Cómo pagar un formulario de Uscis

El gobierno federal calcula que la transición digital generará un ahorro neto anual de 518 millones de dólares para los usuarios de servicios migratorios. Este ahorro proviene de la reducción de gastos de envío postal, la eliminación de reimpresiones y el menor tiempo de preparación de documentos.