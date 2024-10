Es cubano y le quitaron la ciudadanía luego de descubrir que había mentido en este proceso clave

Orlando Chávez, un inmigrante de origen cubano de 43 años, perderá su ciudadanía estadounidense luego que se descubriera que mintió durante un proceso clave de su solicitud de naturalización. El hombre, que había obtenido la ciudadanía en 2018, ocultó información relevante en su formulario N-400, por lo que las autoridades iniciaron el proceso de desnaturalización.

Para conseguir la ciudadanía de EE.UU. hay que cumplir una serie de requisitos X / USCIS

Por qué le revocarán la ciudadanía

El 14 de julio de 2017, Chávez presentó una solicitud de naturalización al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés). En ese formulario, bajo pena de perjurio, respondió “NO” a dos preguntas que, según las autoridades, debió haber contestado afirmativamente.

Las preguntas eran claras. Se le preguntó si alguna vez había estado involucrado en “forzar o tratar de forzar a alguien a tener cualquier tipo de conducta o relación sexual” y si había “cometido o intentado cometer un crimen del cual no fue arrestado”.

El 19 de abril de 2018, durante una entrevista con un agente de del Uscis, el hombre repitió esas respuestas. Así, confirmó que no tenía antecedentes delictivos y once días después -el 30 de abril- prestó juramento en una ceremonia de naturalización y se convirtió en ciudadano estadounidense. Lo que no salió a la luz en ese momento era que Chávez había ocultado información relevante, que le costarían la ciudadanía.

El proceso de naturalización exige responder una serie de preguntas claves Foto vía Freepik

Qué delitos ocultó Orlando Chávez

Las autoridades descubrieron que, antes de su naturalización, Chávez había cometido delitos graves y había omitido esa información en su solicitud. Según documentos judiciales, en octubre de 2019 fue condenado por dos cargos de abuso infantil.

Por esos hechos, ocurridos entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014, fue sentenciado a 14 meses de prisión y cinco años de libertad condicional. Además, se le ordenó completar un programa de tratamiento para delincuentes sexuales.

Bajo juramento, Chávez omitió información sobre sus antecedentes penales y obtuvo la ciudadanía. Imagen ilustrativa. Uscis

Aunque estos delitos recién se conocieron después de que obtuviera la ciudadanía de EE.UU., el Gobierno sostuvo que -al omitir su historial delictivo-, Chávez había adquirido la ciudadanía de manera fraudulenta.

El proceso de revocación de la ciudadanía

El proceso de revocación de la ciudadanía, conocido como desnaturalización, comenzó cuando las autoridades descubrieron las falsedades en la solicitud de Chávez.

El caso fue llevado ante el tribunal federal del Distrito Sur de Florida, donde un jurado lo declaró culpable de fraude de naturalización y uso fraudulento de un certificado de naturalización.

“Obtener la ciudadanía estadounidense de manera fraudulenta mediante declaraciones falsas bajo juramento empaña la santidad del proceso de naturalización y socava los cimientos mismos de la confianza y la integridad sobre los que se sustenta la ciudadanía”, dijo el director de la Oficina de Operaciones de Detención y Deportación en Miami, Garrett J. Ripa.

Chávez será sentenciado el 8 de enero de 2025. Se enfrentará una pena máxima de 10 años de prisión, así como la revocación automática de su ciudadanía estadounidense.

Una vez que se revoca la ciudadanía, la persona vuelve a ser residente, por lo que su situación legal será revisada por una corte de inmigración. Por lo que su futuro en los Estados Unidos pende de una decisión de las autoridades migratorias.

LA NACION