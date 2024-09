Es latina, le aprobaron la green card en seis meses y contó cómo lo hizo: “Ten fe”

Una joven oriunda de México compartió un vídeo en su cuenta de TikTok para brindar consejos sobre cómo obtuvo la green card, conocida también como la tarjeta de residencia de permanencia para vivir y trabajar en Estados Unidos de manera legal. Según explicó, el proceso completo tardó seis meses.

Aracely Boyl, de 26 años, comparte en sus rede sociales su rutina diaria en EE.UU. Durante su estadía en ese país, consiguió trabajo en un corporativo y se casó con “el amor de su vida”. En su perfil de la plataforma china, bajo el usuario de @aracely.boyl, mostró su camino para conseguir la tarjeta verde, su experiencia en la entrevista de inmigración y la evidencia de matrimonio que tuvo que enviar.

El proceso para obtener la green card

“El tiempo de mi caso fue muy normal, no fue como otros que duraban entre dos a cuatro meses. El mío duró seis meses. Para colmo, me tocó entrevista”, comenzó su relato en el video, que acumula más de 56.000 reproducciones.

A continuación, recordó cronológicamente cómo completó el proceso de la tarjeta verde norteamericana. La solicitud, junto con los papeles, los envió el 1° de marzo. En tan solo ocho días, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus iniciales en inglés) le respondió su petición. Recién a comienzos de abril le tomaron los datos biométricos, mientras que el 21 de mayo le aprobaron el permiso de trabajo.

En julio, le agendaron una entrevista en inmigración para el 9 de agosto, un requisito que no a todos se les pide y por eso le “sorprendió mucho” que le tocara. Sin embargo, agregó: “Me sirvió para vivir la experiencia completa”. En esa fecha, la reunión se atrasó dos horas.

“Nuestro agente se llevó muy bien con mi esposo. Estaba serio, pero se reía. Gracias a eso, nos disminuyó el nerviosismo al ver que la persona reaccionaba a nuestra historia”, comentó. Luego, enumeró las tres preguntas que les hicieron: cómo se conocieron, dónde fue la boda y por qué se casaron tan rápido. “Después de las preguntas, empezó conmigo. Hice el juramento de no cometer delitos ni nada que no esté permitido en Estados Unidos. Me preguntó por qué frontera pasé y cuál era mi anterior domicilio”, precisó.

Dos semanas después de la reunión, la agencia gubernamental le aprobó la solicitud. Siete días después le llegó el documento físico. “Fue un proceso muy estresante, en especial porque me comparaba con los casos de los demás. Si estás pasando por este proceso, ten fe. Lo mejor que puedes hacer es mantener tu mente ocupada”, aconsejó.

La evidencia que presentó en su entrevista de inmigración

Además de prepararse mentalmente para la entrevista de inmigración, la joven tuvo que reunir la evidencia de matrimonio para presentarle a su agente durante la reunión de 30 minutos. “Cuando te mandan el comunicado de que tienes una entrevista, no te mandan ninguna carta. La carta que vale para ellos es la de la evidencia. Es la que tiene que ir primero”, comenzó.

Luego, presentó la declaración de impuestos de tres años anteriores a la solicitud; cartas laborales y recibos de pago de ambos; identificaciones oficiales como pasaportes y licencia de manejo; y original y copia de la visa, el pasaporte y el permiso de turista.

“Todo documento que venga en otro idioma, en mi caso el español, tiene que venir traducido por un abogado o por un notario. Mi acta de nacimiento y la carta que me envió mi mamá como evidencia fueron traducidos por mi abogado”, agregó. Además, mostró la licencia de matrimonio y el acta de nacimiento del peticionario.

Para la evidencia del matrimonio presentó:

Seguro de vehículo.

Seguro de departamento.

Contrato del departamento.

Cuenta de banco.

Hoja de sus trabajos como beneficiarios.

Carta de testigos acompañado de identificación personal de la persona.

Álbum de fotografías y la historia de la pareja.

Plus: cartas de amor.

