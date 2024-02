escuchar

Una joven compartió en las redes sociales el proceso que realizó para conseguir una visa especial basada en un empleo, luego de que hace unos años le negaran el permiso de turista. La usuaria de TikTok e Instagram reveló en varios clips cómo ella y su esposo lograron la aprobación para ir de forma legal a Estados Unidos y obtener su green card.

María Paula Ramos es originaria de Colombia y tiene 26 años. Su cuenta, @mapiscorner, en la que suma más de 66.000 seguidores, suele utilizarla para dar todas las actualizaciones de sus trámites. Hace unas semanas, explicó que la primera vez que inició un proceso para ir a EE.UU. no resultó como deseaba, pero ahora está a días de irse a vivir a esa nación con una visa basada en el empleo.

Le negaron la visa de turista y así consiguió la EB-3

Ramos publicó el clip en el que contó que, en 2014, su madre la animó para visitar EE.UU., en particular Los Ángeles, California, pero también reconoció que en ese momento sus planes no eran claros. “Obviamente, yo quería ir a conocer y ver cómo era Hollywood y todo eso, pero digamos que no tenía la suficiente evidencia para comprobar que necesitaba volver a Colombia”, comenzó.

En ese trámite, fue su madre quien pagó todo lo relacionado con para la visa de turista. En la entrevista le hicieron preguntas acerca de en dónde se quedaría, con qué se iba a mantener y también sobre la razón por la que viajaba sola. “No dimensionaba la importancia de responder bien estas preguntas, así que lo tomé a la ligera”, compartió la joven. Fue así como ese proceso resultó negativo, porque no le dieron la visa de turista.

Luego de varios años y con una relación de pareja, regresó su interés por ir a EE.UU. No obstante, esta vez la joven optó por la visa EB-3, que de acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) es para trabajadores especializados, profesionales o de otro tipo.

Es precisamente bajo la subcategoría “de otro tipo”, donde solo basta comprobar que se tiene capacidad para llevar a cabo una tarea no especializada para poder optar por la visa”, según detalla el Uscis.

La joven sostuvo en Instagram que la aprobación de este tipo de visa le permitirá a ella y a su pareja obtener la residencia permanente o green card para vivir, trabajar y mudarse legalmente a Estados Unidos.

Cómo fue su proceso para obtener la visa EB-3

La tiktoker comenzó un proceso que duró 18 meses e incluso creó un sitio en el que explicó cómo ella y su pareja realizaron el procedimiento que constó de tres etapas y en el que gastaron US$22.700, cifra que incluye los gastos administrativos, la asesoría profesional y otros rubros como traducciones y formularios. Sin embargo, no especificó si el pago fue individual o por ambos.

Ramos señaló que fue su pareja quien recibió la información acerca de este tipo de permisos y, después de investigar, decidieron que ambos tramitarían el documento. “Es una visa para trabajos no calificados, donde no hay que tener experiencia, pero sí requiere inversión y es totalmente legal”, explicó la joven colombiana, que en su cuenta de Instagram asegura que en estos momentos se prepara para mudarse a EE.UU.

“No solo es una visa que me permite viajar, sino que me permite vivir y trabajar legalmente allá”, comentó. La joven agregó que hace muchos años le negaron la visa de turista y perdió la oportunidad, pero ahora “por hacer las cosas bien y por prepararse”, recibió esta gran noticia.