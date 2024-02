escuchar

A sus 25 años, una joven originaria de la Argentina atravesó por un duro momento después de dejar su país para migrar a Texas, Estados Unidos, donde ha tenido que lidiar con la soledad, la dificultad para establecer conexiones con otras personas, al tiempo que intenta aprovechar las oportunidades para construir su patrimonio y ayudar a su familia. Con su relato, quiso mostrar lo que ella describió como “el otro lado de la migración que nadie ve”.

Después de dos años de vivir en EE.UU., Melany Molina compartió un emotivo video donde narra, entre lágrimas y sollozos, que pese a que logró comprar un terreno y está en camino de tener su propia casa, ha tenido que soportar una lucha emocional que la hace cuestionarse sus decisiones de vida que la llevaron lejos de su hogar y sus amistades, así como tener síntomas de depresión y ansiedad.

“Llegué un límite porque es feo estar solo, es feo saber que vas a pasar las fiestas solo, es feo tener a tu mamá lejos y no poder decirle que estoy mal y que necesito un abrazo”, relató entre lágrimas durante un clip publicado en su cuenta de TikTok. Además, refirió que más allá de pretender generar lástima en la comunidad virtual, quiere que su testimonio sirva para otras personas que planean migrar. “Si se van a venir a Estados Unidos, piénsenlo muchísimo”, dijo.

El dilema de abandonar sus sueños para volver a la Argentina

La migrante argentina abordó el dilema de regresar a su país, lo que le permitiría reunirse con su familia, pero que no ve como opción viable debido a la falta de oportunidades laborales y educativas. “Sí, volvemos, no tenemos trabajo, no tenemos nada, tenemos nuestra familia. Acá tenemos trabajo, tenemos plata, pero no tenemos a nuestra familia”, relató.

Durante su estancia en Estados Unidos, Melany Molina ha conocido las ciudades más importantes del país melanymolinaa99 / Instagram

Mientras despejaba sus propias interrogantes, Melany invitó a otras personas que planean dejar sus países de origen a pensarlo detenidamente antes de tomar la decisión y recordar siempre las razones que motivaron su cambio de vida. “Tengan en cuenta por qué están viniendo y aférrense eso con toda su vida, porque lo van a necesitar. Denle un buen abrazo a su mamá antes de irse, a sus hermanos, sobrinos, primos. Lo que tengan, denles un fuerte abrazo, porque no sabes cuándo los vas a volver a ver”, sostuvo.

La joven concluyó su video con una reflexión sobre su estado actual, que la hace sentirse atrapada entre dos mundos, y que recuerda las complejidades que enfrentan los migrantes en EE.UU. y el coraje que se requiere para perseguir sus sueños en medio de la incertidumbre. “No somos ni de acá ni de allá y no sé ni cuándo nos vamos a encontrar”, expresó.

“Mi mamá va a estar acá conmigo”

El video publicado por la joven tuvo más de 31.000 reproducciones de parte de los usuarios de TikTok, que la animaron a perseverar en sus intentos por mejorar su vida en EE.UU., pero también hubo algunos que le sugirieron dejar los objetivos materiales y volver con su familia.

En respuesta a una de estas opiniones, Melany respondió con una segunda publicación donde actualizó su historia con una buena noticia que le renovó los ánimos. Después de muchas complicaciones, pudo avanzar en el proceso de conseguir la visa de EE.UU. para su mamá.

“Después de pagar, leí que decía que el pago iba a estar en tres días hábiles, esto lo hicimos un viernes y literalmente mañana es Navidad. Entonces yo dije esto va a estar hasta el miércoles, qué presión no saber qué fechas hay, en fin, lo olvidé. Y esa misma noche me llega la confirmación y vean esto…”, contó la tiktoker mientras mostró a la cámara la fecha de su cita: 6 de marzo de 2024, lo que resultó mucho antes de lo esperado.

“Después de dos años en Estados Unidos voy a ver a mi mamá, y eso sé que fue un regalo del universo, porque días antes había hecho ese video desconsolada, llorando que ya no daba más y no sabía qué hacer con mi vida, y siento que esto fue como una fuerza superior que me ayudó”, cerró.