Es oficial: las directrices del Uscis para determinar la inadmisibilidad de un migrante por carga pública

La guía del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) establece las directrices para determinar la inadmisibilidad de un migrante bajo la regla de carga pública. Con este fin, según el documento, los funcionarios deben considerar cinco factores legales, además de la recepción de beneficios públicos sujetos a evaluación de recursos.

Las directrices del Uscis para determinar la inadmisibilidad de un migrante por carga pública

El 18 de agosto, un mes antes de la entrada en vigor de la norma, el Uscis compartió una guía con directrices sobre cómo determinar la inadmisibilidad por carga pública. El documento describe conceptos clave, especifica los factores que se consideran en las determinaciones de inadmisibilidad por carga pública y menciona las pruebas que se tendrán en cuenta.

La nueva regla amplía los factores que Uscis podrá evaluar para determinar si un inmigrante puede convertirse en una carga pública Fotomontaje realizado con IA

Las autoridades indicaron que los funcionarios deben considerar cinco factores legales al determinar la inadmisibilidad por carga pública:

Edad

Salud

Estado familiar

Situación financiera del extranjero (bienes y recursos)

Educación y habilidades

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) también establece que los oficiales pueden tener en cuenta el Formulario I-864, Declaración Jurada de Apoyo Conforme a la Sección 213A de la INA, que es firmado por una persona que acepta utilizar sus recursos financieros para apoyar al extranjero.

Además, pueden considerar cualquier otro factor relevante para evaluar la probabilidad de que el extranjero se convierta en una carga pública. En este punto, se incluye la recepción de beneficios públicos sujetos a verificación de recursos, como asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos, asistencia para vivienda, cupones de alimentos, ayuda financiera para la universidad o cualquier otro beneficio similar.

No obstante, es importante remarcar que para los beneficios recibidos antes del 18 de septiembre, el Uscis solo tendrá en cuenta la recepción de asistencia pública en efectivo para el mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.

En el caso de los beneficios públicos recibidos después de la fecha mencionada, se considerarán “todos y cada uno”. La agencia encargada de procesar los trámites migratorios revisará toda la evidencia relevante en el expediente del extranjero y tomará decisiones caso por caso en base a la totalidad de las circunstancias.

Determinadas categorías de extranjeros están exentos de la nueva regla de carga pública del Uscis Fotomontaje editado con IA

Las categorías de migrantes sujetas a la regla de carga pública

Los siguientes migrantes están sujetos a la regla que entró en vigor el 18 de septiembre:

Cónyuges, hijos y padres de ciudadanos estadounidenses

Hijos e hijas solteros de ciudadanos estadounidenses y sus hijos

Cónyuges, hijos e hijas solteros de residentes permanentes legales

Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges e hijos

Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses

Prometidos/as de ciudadanos estadounidenses

Amerasiáticos según la categoría de preferencia, nacidos el 31 de diciembre de 1950 o después, y antes del 22 de octubre de 1982

Viudas o viudos de ciudadanos estadounidenses

Trabajadores prioritarios

Profesionales con títulos avanzados o extranjeros con habilidades excepcionales

Trabajadores cualificados, profesionales y otros empleados

Inversores

Trabajadores religiosos

Determinados empleados o exempleados del gobierno de EE.UU. en el extranjero

Empleados de la Zona del Canal de Panamá

Graduados de facultades de medicina extranjeras

Empleados jubilados de organizaciones internacionales

Personal de las fuerzas armadas estadounidenses

Trabajadores de emisoras internacionales

Diplomáticos o altos funcionarios que no pueden regresar a sus países (Sección 13 de la Ley del 11 de septiembre de 1957)

Inmigrantes con visa de diversidad

Determinadas personas que ingresaron antes del 1° de enero de 1982

Testigos o informantes extranjeros

El abogado de inmigración Angel Leal explica en qué consiste el cambio de la carga pública para solicitudes de green card ante el Uscis

Quiénes están exentos de la regla de carga pública de Uscis

En el lado contrario, las siguientes categorías de extranjeros están exentas de la causal de inadmisibilidad por la norma de carga pública del Uscis para sus peticiones: