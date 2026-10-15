Estados Unidos confirma que abrirá base de datos con licencias de conducir de millones para evitar fraudes

El gobierno de Donald Trump avanza con nuevas medidas para detectar inscripciones simultáneas en Medicaid, que incluyen las licencias de conducir como una forma posible de verificación. La iniciativa busca que los estados actualicen la información de los beneficiarios y compartan datos con las autoridades federales para identificar registros duplicados y evitar pagos indebidos.

Medidas contra el fraude en Medicaid: EE.UU. podrá usar licencias de conducir

De acuerdo con la ley federal aprobada en julio de 2025, los estados deberán contar, desde el 1° de enero de 2027, con procedimientos para obtener regularmente información actualizada sobre los domicilios de las personas inscritas en Medicaid.

La norma también establece que, a más tardar el 1° de octubre de 2029, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) deberán establecer un sistema para prevenir que una misma persona esté inscrita simultáneamente en los programas.

El mecanismo contempla el envío periódico de información al sistema federal y la devolución de datos a los estados para identificar posibles inscripciones en más de una jurisdicción.

La ley prevé el uso de información personal, incluido el número de Seguro Social cuando corresponda, y exige medidas para proteger la privacidad de los datos.

Dentro de ese marco, las licencias de conducir podrían funcionar como una fuente para verificar la identidad y el domicilio de una persona inscrita en Medicaid, siempre que el estado utilice esos registros para confirmar la información y su uso sea autorizado.

Aunque no se mencionan estos documentos como una fuente obligatoria de verificación, sí formarán parte de las opciones con las que cuentan las autoridades.

Cuántas personas podrían estar inscritas en Medicaid en dos estados

Un análisis de los CMS recopilados por Telemundo identificó que, durante 2024, 1,2 millones de personas por mes figuraban inscritas en Medicaid o en el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) en dos o más estados. La cifra corresponde a posibles inscripciones simultáneas detectadas en los datos analizados, no a un recuento de casos de fraude comprobados.

Según el testimonio de los CMS ante el Congreso, la agencia también detectó un promedio de 1,6 millones de personas por mes con cobertura simultánea de Medicaid o CHIP y un plan subsidiado del mercado de seguros de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés).

El gobierno de Estados Unidos anunció medidas para reforzar los controles de Medicaid y detectar posibles inscripciones duplicadas en distintos estados Fotomontaje realizado con IA

Las inscripciones simultáneas pueden producirse cuando una persona cambia de estado y no se actualiza su cobertura anterior. Sin embargo, una duplicidad administrativa no demuestra por sí sola que exista fraude deliberado.

Para determinar si corresponde cancelar una inscripción, las autoridades deben verificar la elegibilidad y la residencia de cada beneficiario.

Medicaid y Obamacare: el anuncio de los CMS sobre retiro de beneficios

En un anuncio separado, los CMS informaron el 14 de octubre que habían identificado a 189.000 personas que recibían subsidios de Obamacare y, al mismo tiempo, tenían cobertura duplicada de Medicare, Medicaid o CHIP, o figuraban como fallecidas.

El gobierno de Donald Trump impulsó medidas contra las inscripciones duplicadas en Medicaid dgs.ca.gov

De acuerdo con el comunicado oficial de los CMS, la agencia retiró los subsidios correspondientes a esos registros y calculó un ahorro potencial de 1500 millones de dólares durante el próximo año.

Los CMS explicaron que las personas afectadas por una posible duplicidad reciben una notificación y cuentan con 30 días para impugnar la determinación.