¿Fin del Obamacare en EE.UU.?: la tendencia que se acentúa y preocupa a las autoridades de salud

Durante las últimas horas del período de inscripción para el Obamacare en gran parte de Estados Unidos, los números alertan sobre una baja considerable en las cifras de anotados. De acuerdo con un análisis, el motivo de este cambio es el recorte de subsidios, que aumenta el costo del plan de salud. Además, advierten que el descenso podría ser más pronunciado en las próximas semanas.

Los números de inscritos al Obamacare cayeron con respecto a 2025

El período general para anotarse en el plan de salud bajo la Ley de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), coloquialmente conocido como Obamacare, comenzó en noviembre de 2025. En la semana en que finaliza el registro, hay una baja interanual de inscripciones.

Las inscripciones de Obamacare cayeron con respecto a 2025 Archivo

Los datos fueron publicados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). De acuerdo con la información, hasta el 13 de enero se habían anotado 22,8 millones de usuarios.

Un análisis del Boston Globe señala que representa una caída de 800 mil personas, aproximadamente el 3,5%, con respecto al mismo período del año anterior. Expertos consideran que la explicación detrás de este fenómeno está en el aumento de los costos del plan.

En ese sentido, muchos usuarios optan por dejar de pagar ante la suba de precios y buscan alternativas o incluso se resignan a vivir sin seguro médico. Esa decisión los deja desprotegidos ante cualquier problema de salud o intervención que requieran, ya que no tendrán cobertura para los costos.

Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cálculo es que unos dos millones de personas adicionales vivirán sin un plan de salud en 2026.

El aumento de los costos de Obamacare podría dejar sin seguro de salud a millones de personas en Estados Unidos Jacquelyn Martin - AP

El recorte en los subsidios causó la baja de inscripciones en el Obamacare: qué pasará

El futuro para los usuarios del Obamacare es incierto. La suba en el costo del plan se debe a que finalizaron los subsidios que cubrían el 50%. Por eso, las tarifas que reciben los ciudadanos se duplicaron.

En ese contexto, una extensión de los subsidios por tres años está en tratamiento en el ámbito legislativo. A pesar de que la propuesta obtuvo la aprobación en la Cámara de Representantes, el panorama en el Senado no es claro.

Los legisladores plantean algunas reservas, debido a que el cálculo es que esta medida agregaría 80.600 millones de déficits durante la próxima década. Sumado a esto, la extensión también podría chocar con la intervención del presidente Donald Trump.

Donald Trump podría vetar una extensión de los subsidios del Obamacare por tres años Mark Schiefelbein - AP

Aunque en el pasado el mandatario había manifestado la necesidad de tener flexibilidad para negociar los términos del Obamacare, recientemente indicó que podría vetar la legislación.

Más personas podrían cancelar su plan de salud de Obamacare

Además de la baja de las inscripciones, un análisis del New York Times advirtió que los anotados podrían bajar incluso nominalmente en comparación con la cifra actual.

Los números actuales incluyen renovaciones automáticas de usuarios que tenían Obamacare en 2025. Al recibir la primera factura con aumento, estiman que muchos de ellos podrían tomar la decisión de abandonar el plan.

El primer período para inscribirse comenzó el último 1° de noviembre y se extenderá hasta el 15 de enero. En algunos casos particulares, ciertos estados tienen una fecha de cierre posterior.