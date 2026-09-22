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La norma sobre la validez de licencias de conducir que el ICE aprovecha para detener a trabajadores migrante

El estatuto federal restringe la obtención de licencias comerciales a ciertos tipos de visas, lo que le permite al ICE intensificar los controles y realizar detenciones en rutas de todo el país

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Los controles también alcanzan a conductores que no cumplen con los requisitos de dominio del inglés
Los controles también alcanzan a conductores que no cumplen con los requisitos de dominio del inglésFotomontaje realizado con IA

El Departamento de Transporte de la administración de Donald Trump impulsó una medida que limita quiénes pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada. Esa restricción se convirtió en una herramienta que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utiliza para identificar y detener camioneros en rutas de todo el país.

Qué cambia con la nueva norma sobre las licencias de conducir

  • Desde el 16 de marzo, solo pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada (CDL) quienes tengan visas H-2A, H-2B o E-2, de acuerdo con la Federal Motor Carrier Safety Administration (Fmcsa, por sus siglas en inglés).
  • Un permiso de trabajo (EAD) ya no alcanza como prueba de elegibilidad. En ese sentido, se exige pasaporte extranjero vigente y el formulario I-94 correspondiente a esas categorías de visa.
Desde el 16 de marzo, solo pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada (CDL) quienes tengan visas H-2A, H-2B o E-2
Desde el 16 de marzo, solo pueden obtener o renovar una licencia comercial no domiciliada (CDL) quienes tengan visas H-2A, H-2B o E-2United Farm Workers
  • Solicitantes de asilo, asilados, refugiados y beneficiarios de DACA quedaron fuera de la elegibilidad para este tipo de licencia.
  • Cada licencia no domiciliada tiene una validez máxima de un año y toda renovación debe hacerse en persona, con verificación del estatus migratorio a través del sistema federal SAVE.

La disputa judicial que define la validez de las licencias de conducir

  • La normativa fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C., que escuchó los argumentos orales el 15 de septiembre sin resolver todavía.
  • La Fmcsa defiende la norma al alegar que los estados no pueden verificar el historial de manejo de los conductores en sus países de origen, de acuerdo con lo expuesto en la audiencia y citado por Bloomberg Law.
  • Una corte ya había frenado en 2025 una versión anterior de la norma por no haber pasado por el proceso formal de comentario público.
La normativa fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C.
La normativa fue presentada ante la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C.Imagen ilustrativa generada con IA

Cómo son los nuevos operativos migratorios del ICE

  • En estaciones de pesaje, áreas de descanso y centros de viaje, agentes del ICE piden documentos de identidad y verifican si la licencia comercial sigue vigente bajo los nuevos requisitos, según el testimonio recogido por Noticias Telemundo.
  • “Nos golpean las puertas y bajan a los choferes porque no tienen papeles o porque no tienen la licencia válida”, relató un conductor entrevistado por Telemundo.
  • NBC News verificó más de una docena de videos, muchos grabados en agosto, que muestran estos controles en distintos puntos del país, incluida una parada junto a la autopista de peaje de Nueva Jersey.
  • El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negó que los operativos apuntaran a los conductores por su condición de inmigrantes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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